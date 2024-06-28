"В першу чергу зацікавлена держава": у "ПриватБанку" розповіли, чи можуть його продати під час війни

Держава може продати лише частину фінустанови

Під час війни "ПриватБанк" повинен перебувати у державній власності. А після її закінчення його можуть приватизувати.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів член правління "ПриватБанку" Євген Заіграєв. За його словами, ПриватБанк належить до критичної інфраструктури.

"І дуже важливо, щоб під час війни він перебував у державній власності. А після війни "ПриватБанк" може бути не державним. Це не обов’язково означає, що новий власник буде більш ефективний. Але якщо не приватизувати "Приват", то дуже велика частка банківського сектору залишиться в руках держави", — підкреслив Заіграєв.

На його думку, держава в першу чергу зацікавлена в приватизації банку. Водночас він зазначив, що це "філософське питання".

"Треба аналізувати в тому числі схильність власника банку до ризиків. У державних підприємств схильність до ризику нижча, ніж у приватних. Керівники банку відповідають перед державою за ті рішення, які ми приймаємо", — заявив член правління банку.

Заіграєв вважає, що для економічного розвитку приватизація "ПриватБанку" була б дуже непоганим рішенням. Разом з тим, за його словами, моделі приватизації можуть бути різні.

"Не обов’язково держава має продавати всі 100% належного їй банку. Подивіться, до прикладу, на банківський сектор Польщі. Там найбільші банки мають частку держави в капіталі. Думаю, при продажу банку акціонером буде ухвалено той варіант, який визнають найефективнішим для економіки та держбюджету. Зараз говорити про це зарано. Але точно будуть розглядатися різні варіанти", — підкреслив він.

Відповідаючи на запитання, чи можна очікувати, що під час війни "ПриватБанк" точно не буде приватизований, Заіграєв наголосив, що це виключно прерогатива акціонера. Він зазначив, що йому нічого не відомо про подібні рішення.

"Як приватна особа, а не менеджер банку, скажу: вважаю, що така значна частка критичної інфраструктури під час війни напевно мала б залишатися в руках держави. Але якщо завтра акціонер ухвалить рішення про необхідність приватизації банку під час війни, значить його треба виконувати", — підсумував Заіграєв.

Нагадаємо, "ПриватБанк" запустив нову послугу Конверти ― аналог Банки Monobank, яка вже встигла добре проявити себе за останні роки. Новий продукт також дозволить легко та прозоро збирати донати, а також надасть інформацію про прогрес збору.