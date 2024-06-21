Українці не зможуть зняти або перевести готівку: у ПриватБанку зробили заяву

Щодня українці проводять приблизно 3 млн операцій за допомогою сервісів цього банку

Клієнти ПриватБанку не зможуть скористатися послугами банку — проводитимуться регламентні роботи процесингового центру. На якийсь час буде призупинено роботу практично всіх сервісів банку.

Про це повідомили у пресслужбі фінансової установи. Роботи проводитимуться з 00:05 до 07:00 години ранку.

У цей період банк зупиняє проведення операцій із картками. Також "тайм-аут" буде у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

"Зазвичай регламентні роботи ми робимо в нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операції. Якщо в період проведення робіт ви плануєте оплати картками — радимо зробити це заздалегідь або відкласти на кілька годин", — повідомили у пресслужбі ПриватБанку.

Там додали, що щодня клієнти здійснюють у середньому до 3 млн операцій з картами й процесинговий центр оперативно обробляє їх. Тому регламентні роботи потрібно проводити регулярно збільшення потужності та безпеки операцій.

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