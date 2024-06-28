"В первую очередь заинтересовано государство": в "ПриватБанке" рассказали, могут ли его продать во время войны

Государство может продать только часть финучреждения

Во время войны "ПриватБанк" должен находиться в государственной собственности. А по ее окончании его могут приватизировать.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал член правления "ПриватБанка" Евгений Заиграев. По его словам, "ПриватБанк" относится к критической инфраструктуре.

"И очень важно, чтобы во время войны он находился в государственной собственности. А после войны "ПриватБанк" может быть не государственным. Это не обязательно означает, что новый владелец будет более эффективен. Но если не приватизировать "Приват", то очень большая часть банковского сектора останется в руках государства", — подчеркнул Заиграев.

По его мнению, государство в первую очередь заинтересовано в приватизации банка. В то же время он отметил, что это "философский вопрос".

"Надо анализировать в том числе склонность собственника банка к рискам. У государственных предприятий склонность к риску ниже, чем у частных. Руководители банка отвечают перед государством за те решения, которые мы принимаем", — заявил член правления банка.

Заиграев считает, что для экономического развития приватизация "ПриватБанка" была бы очень хорошим решением. Вместе с тем, по его словам, модели приватизации могут быть разными.

"Не обязательно государство должно продавать все 100% принадлежащего ему банка. Посмотрите, к примеру, на банковский сектор Польши. Там самые крупные банки имеют долю государства в капитале. Думаю, при продаже банка акционером будет принят тот вариант, который признают наиболее эффективным для экономики и госбюджета. Сейчас говорить об этом рано. Но точно будут рассматриваться разные варианты", — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что во время войны "ПриватБанк" точно не будет приватизирован, Заиграев подчеркнул, что это исключительно прерогатива акционера. Он отметил, что ему ничего не известно о подобных решениях.

"Как частное лицо, а не менеджер банка, скажу: считаю, что такая значительная доля критической инфраструктуры во время войны наверняка должна оставаться в руках государства. Но если завтра акционер примет решение о необходимости приватизации банка во время войны, значит его надо выполнять", – подытожил Заиграев.

Напомним, "ПриватБанк" запустил новую услугу Конверты — аналог Банки Monobank, которая уже успела хорошо проявить себя за последние годы. Новый продукт позволит легко и прозрачно собирать донаты, а также предоставит информацию о прогрессе сбора.