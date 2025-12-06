Замочіть рушники на дві доби — і станеться диво: затхлий запах зникне без сліду (відео)

Махрові рушники довго зберігають вологу, а разом із нею і неприємний запах, особливо в холодну пору року, коли текстиль сохне повільно.

Навіть після прання тканина може залишатися затхлою через бактерії та вологу, яка не випарувалася повністю. Лайфхаками з нами поділилися на TikTok-сторінці "sizovasofiaa".

Правильне сушіння значно зменшує ризик появи запаху. Рушники не варто залишати у купі або на гачку кілька днів підряд — краще сушити на балконі або в добре провітрюваній кімнаті.

Якщо запах вже з’явився, допомагає замочування без хімії. У великій ємності готується тепла вода з додаванням склянки оцту або 4–5 столових ложок харчової соди. Рушники залишають у розчині на 36–48 годин, щоб розчин проник у волокна.

Після замочування рушники ретельно прополіскують і перуть у пральній машині з звичним порошком. У більшості випадків запах зникає після першого разу. При сильному забрудненні процедуру можна повторити.

Регулярне прання при високій температурі, використання невеликої кількості оцту для профілактики та правильне сушіння дозволяють зберегти рушники м’якими, чистими та без запаху надовго.

Щоб проблема не поверталася:

не класти вологі рушники у кошик для білизни;

раз на місяць прати рушники на високій температурі;

час від часу додавати до прання 100 мл оцту для профілактики;

не перевантажувати барабан — махра повинна "дихати".

Рушники залишаються м’якими, чистими та приємними на дотик — без запаху, хімії та зайвих витрат. Для цього потрібні лише підручні засоби та трішки терпіння.