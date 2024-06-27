Курс долара на початку липня: НБУ доведеться рятувати гривню?

Ринок перебуватиме в очікуваних коливаннях

Курс долара наприкінці червня в Україні перевищує показник 40 гривень і, як стверджують експерти, повністю залежить від позиції НБУ. І Нацбанк може розпочати масштабну валютну інтервенцію для стабілізації гривні вже на початку липня.

Як повідомив "Телеграфу" начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий, у липні НБУ може наростити кількість валюти на ринку за рахунок інтервенцій, тобто продажу американської валюти. Це має допомогти українській валюті не вийти за межі коридорів.

Так, початок липня – це відносна стабільність на валютному ринку, наголошує експерт. Бо діятимуть інерційні процеси (глобальні зміни зненацька виключені), а по-друге, економічні чинники. До останніх відносяться макрофінансова допомога, що отримується, поповнення міжнародних резервів завдяки експорту, перспективи після Берлінської конференції, на якій було укладено 110 угод на 15 млрд доларів.

При цьому в липні через зростання тарифів на електроенергію, акцизів на пальне посилиться вплив інфляції на валютний ринок і тому Нацрегулятор може знизити можливий ажіотажний попит обсягами валютних інтервенцій.

При цьому в цілому, наголошує Тарас Лєсовий, протягом липня ситуація буде цілком прогнозованою, а курсові коливання, попри їхню повсякденність, не вийдуть за "береги" нових валютних коридорів. Для готівкового ринку це 40-41,2 грн за 1 долар з максимальними коливаннями в курсі до 50 коп. на день, і до 80 копійок на тиждень.

"Таким чином, липень стане логічним продовженням червня: курси валют, що змінюються, будуть перебувати в межах допустимих нових коридорів, тренди — висхідний, низхідний — будуть змінюватися по черзі без загроз обвалу гривні. Ринок перебуватиме в очікуваних коливаннях", — резюмує співрозмовник "Телеграфа".

На думку експертів, курс долара в Україні до кінця року вже не опуститься нижче 40 гривень, але й навряд чи його сильно перевищуватиме.