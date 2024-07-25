Власники Ocean Plaza підкладають Україні свиню в інтересах людини Путіна

Хто і яким чином заважає державі списати борги перед структурами російського мільярдера

Запланована на жовтень 2024 року приватизація вилученого у росіян торговельно-розважального центру Ocean Plaza наразі під питанням. І винні в цьому зовсім не адвокати російського олігарха Аркадія Ротенберга, якому раніше юридично належав ТРЦ, а вітчизняні горе-бізнесмени з компанії "Ланіта Інвест". Ця компанія ініціювала судовий позов, розгляд якого може затягнутися на роки. І не дозволить державі, якій зараз належать дві третини ТРЦ, списати борги перед структурами мільярдера з оточення Путіна.

Недовершена націоналізація

Ситуація виглядає наступним чином. Ще у березні 2023 року Вищий антикорупційний суд за позовом Міністерства юстиції вилучив на користь держави 100% акцій компанії ТОВ "Авангард-Віларті", якій належить 66,65% статутного капіталу ТОВ "ІС "Либідь", що своєю чергою є власником ТРЦ Ocean Plaza.

Інші 33,35% ТОВ "ІС "Либідь" — належать вітчизняній компанії ТОВ "Ланіта Інвест", яка фактично намагається керувати центром у своїх інтересах.

Та після "націоналізації" самої компанії — власника ТРЦ залишилося незакритим ще одне важливе питання. Це питання кредиту на суму близько 200 млн доларів, який у 2009 році взяла компанія ІС "Либідь" для будівництва Ocean Plaza у компанії "Ітодер Інвестментс Лімітед", структури наближеного до Путіна олігарха Ротенберга.

Очевидно, що в Україні ніхто Путіну чи його посіпакам бути винним не може. Тому після відповідного юридичного опрацювання Мін'юст підготував і 11 червня 2024 року подав до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про стягнення з компанії Ротенберга в дохід держави права вимоги за цим кредитним договором.

ВАКС, зрозуміло, позов прийняв і призначив провадження у справі, про що йдеться у відповідній ухвалі . Та перше засідання, призначене на 11 липня 2024 року, було перенесено у зв’язку із заявами відповідача. Наступне засідання було призначене на 19 липня.

Друзі, з якими не треба й ворогів

А тепер слідкуйте за руками.

У проміжок між цими двома датами раптом активізується "Ланіта Інвест". І 16 липня подає вже власний позов проти "Ітодер Інвестментс Лімітед". Правда не до ВАКСу, а всього лише у Господарський суд міста Києва.

Виглядає так, що раніше їй не муляв кредит (який висів у тому числі й на ній). Але тут у компанії раптом вирішили: чим ми гірші за державу? Ми також можемо посудитися з кредиторами-росіянами.

На пояснення свого кроку "Ланіта Інвест" заявляє , що її позов — набагато кращий, аніж державний. Мовляв, замість двох пулів (борг і актив) виходить один, і взагалі такий позов наближає строки приватизації (і це при тому, що вони вже встановлені).

Напевно, можна було б навіть і повірити компанії, яка готова взяти на себе судову тяганину та витрати по ній. Аби не декілька серйозних "але".

По-перше, "Ланіта Інвест" колись уже спробувала "допомогти" державі, змінивши статут ТОВ "ІС "Либідь". Зокрема, таким чином, що важливі рішення в компанії мали ухвалюватися не 2/3, а 3/4 голосів. Це сталося у лютому 2023 року, тобто незадовго до рішення про вилучення активів Ротенберга на користь держави.

Логіка "Ланіта Інвест" тут була прозора – оскільки держава мала стати власником 2/3 активів ТРЦ, а компанія не хотіла втрачати вплив, то й підняла поріг ухвалення рішень. Тоді виник чималий скандал, і компанії вперше поставили запитання: а на кого ж вона працює?

А по-друге, теперішнє рішення подати судовий позов паралельно з державою – це не що інше, як грандіозна свиня, яку "Ланіта Інвест" підкладає Україні.

Приватизація в тумані

Чому це так, детально пояснив у своєму дописі бізнесмен та громадський активіст Андрій Журжій, який, до речі, безпосередньо зацікавлений у питанні, адже його фонд готується взяти участь у приватизації Ocean Plaza.

"Є всі шанси до 01 жовтня 2024 року націоналізувати зазначені активи у Ротенберга в дохід держави через розгляд справи у ВАКС — враховуючи скорочені терміни розгляду справ про застосування санкцій. Відповідно до статті 283-1 Кодексу адміністративного судочинства: справа про застосування санкцій вирішується протягом 30 днів, апеляційну скаргу на рішення можна подати протягом 5 днів, розгляд апеляційної скарги триває 15 днів", — наголошує Андрій Журжій.

Справді, про скорочений розгляд і стислі терміни говориться навіть у самій ухвалі ВАКС щодо відкриття провадження у справі

"Оскільки ч. 4 ст. 283-1 КАС України для цієї справи передбачено її розгляд колегією у складі трьох суддів ВАКС протягом 30 днів з дня надходження позовної заяви до суду, отже, вона належить до справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Тому, згідно із ч. 2 ст. 12 КАС України, її належить розглядати в спрощеному позовному провадженні, з урахуванням особливостей, передбачених ст. 283-1 КАС України", — зазначено, зокрема, в ухвалі Вищого антикорупційного суду.

Скриншот з ухвали ВАКС

А що сталося після паралельного позову "Ланіта Інвест"?

"18 липня 2024 року. Господарський суд відкрив провадження у справі та призначив підготовче засідання — на 21 жовтня 2024.<…> Тепер є паралельна справа в Господарському суді — який через 3 місяці лише розпочне підготовче засідання. А враховуючи, що такі справи не мають скорочених термінів розгляду, то це може тривати роками!" — пише Журжій.

Скриншот ФБ Андрія Журжія

Він також зазначив, що адвокатеса від "Ланіта Інвест" (яка, до речі, заявляє, що представляє всю компанію "ІС "Либідь") вже спробувала на засіданні ВАКС 19 липня перенести розгляд поданого державою позову. З підстав, що, мовляв, є інший позов, той самий до Господарського суду. Але, до честі ВАКС, там її аргументи проігнорували.

От і виникає питання, у чиїх все-таки інтересах діє "Ланіта Інвест", провокуючи відверте затягування націоналізації боргу, а отже і початок процесу приватизації? Враховуючи, перед ким цей борг (якого, нагадаємо, в українців не повинно бути апріорі), відповідь на це питання виглядає досить-таки непривабливо.

До речі.

Як раніше писав "Телеграф" , український бізнесмен Василь Хмельницький (холдинг UPD) ще рік тому офіційно був співвласником Ocean Plaza, після того, як у 2020 році викупив частку у Ротенберга. Іншу частину викупили громадяни Швейцарії Сюзанна та Андреа Рішааль Валлабх. Пізніше Хмельницький заявляв виданню Forbes.ua, що продав свою частку іншому бізнесмену – Андрію Іванову.

На теперішній момент, за даними системи Opendatabot, бенефіціарним власником "Ланіта Інвест" із часткою 49,99% є громадянин України Костянтин Костенко, доданий як власник у жовтні 2023 року разом з Андрієм Івановим. Також, за даними цієї системи, Андрій Іванов був видалений з бенефіціарних власників компанії орієнтовно навесні 2024 року.

Скриншот з системи Opendatabot

Костянтин Костенко, за даними аналітичної системи Clarity-project, раніше був співзасновником та бенефіціаром у низці компаній, де власником і зараз є Василь Хмельницький. Це, наприклад, такі компанії, як ТОВ "КУА "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" , ТОВ "ЮНІТ ФІНАНС" .

Скриншот з системи Clarity-project

Наразі ж, окрім "Ланіта Інвест", Костенко є також формальним власником інвестиційної компанії "ІНВЕСТ-М", консалтингової компанії "РІНН" та фірми з вирощування ягід "БЛУБЕРРІ ІНВЕСТ".

Втім, Андрій Журжій, судячи з його допису, переконаний, що "Ланіта Інвест" і досі належить Хмельницькому-Іванову.

Щодо частки "Ланіта Інвест" в компанії "ІС "Либідь", власника Ocean Plaza, то її вона отримала у лютому 2023 року, тобто за місяць до націоналізації ТРЦ. До цього юридично Ocean Plaza, нагадаємо, перебувала у власності структур Ротенберга. Тобто, щоб домовитися про придбання частки, потрібно було отримати рішення акціонерів, а це значить — поговорити з російським бізнесменом чи його представниками. Хто і як це провернув – питання, яке також поки що залишається відкритим.