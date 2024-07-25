Владельцы Ocean Plaza подкладывают Украине свинью в интересах человека Путина

Кто и каким образом мешает государству списать долги перед структурами российского миллиардера

Планируемая на октябрь 2024 года приватизация конфискованного у россиян торгово-развлекательного центра Ocean Plaza оказалась под вопросом. И виноваты в этом вовсе не адвокаты российского олигарха Аркадия Ротенберга, которому ранее юридически принадлежал ТРЦ, а отечественные горе-бизнесмены из компании "Ланита Инвест". Эта компания инициировала судебный иск, рассмотрение которого может затянуться на годы. И не позволит государству, которому сейчас принадлежат две трети ТРЦ, списать долги перед структурами миллиардера из окружения Путина.

Незаконченная национализация

Ситуация выглядит следующим образом. Еще в марте 2023 года Высший антикоррупционный суд по иску Министерства юстиции изъял в пользу государства 100% акций компании ООО "Авангард-Виларти", которой принадлежит 66,65% уставного капитала ООО ИС "Лыбидь", владеющего ТРЦ Ocean Plaza".

Остальные 33,35% ООО "ИС "Лыбидь" — принадлежат отечественной компании ООО "Ланита Инвест", фактически пытающейся управлять центром в своих интересах.

Но после "национализации" самой компании — владельца ТРЦ остался незакрытым еще один важный вопрос. Это вопрос кредита на сумму около 200 млн долларов, который в 2009 году взяла компания ИС "Лыбидь" для строительства Ocean Plaza у компании "Итодер Инвестментс Лимитед", структуры приближенного к Путину олигарха Ротенберга.

Очевидно, что в Украине никто Путину или его приспешникам не может быть должен. Поэтому после соответствующей юридической обработки Минюст подготовил и 11 июня 2024 года подал в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о взыскании с компании Ротенберга в доход государства права требования по этому кредитному договору.

ВАКС, разумеется, иск принял и назначил производство по делу, о чем идет речь в соответствующем определении . Первое заседание, назначенное на 11 июля 2024 года, было перенесено в связи с заявлениями ответчика. Следующее заседание было назначено на 19 июля.

Друзья, с которыми не нужно и врагов

А теперь следите за руками.

В промежуток между этими двумя датами вдруг активизируется "Ланита Инвест". И 16 июля уже подает собственный иск против "Итодер Инвестментс Лимитед". Правда не в ВАКС, а всего лишь в Хозяйственный суд города Киева.

Выглядит так, что раньше ее не беспокоил кредит (висевший в том числе и на ней). Но тут в компании вдруг решили: чем мы хуже государства? Мы тоже можем посудиться с кредиторами-россиянами.

В объяснение своего шага "Ланита Инвест" заявляет , что ее иск — гораздо лучше, чем государственный. Мол, вместо двух пулов (долг и актив) выходит один и вообще такой иск приближает сроки приватизации (и это при том, что они уже установлены).

Наверное, можно было бы даже и поверить компании, готовой взять на себя судебную тяжбу и расходы по ней. Если бы не несколько серьезных "но".

Во-первых, "Ланита Инвест" когда-то уже попыталась "помочь" государству, изменив устав ООО "ИС "Лыбидь". В частности, таким образом, что важные решения в компании должны приниматься не 2/3, а 3/4 голосов. Это произошло в феврале 2023 года, то есть незадолго до решения об изъятии активов Ротенберга в пользу государства.

Логика "Ланита Инвест" здесь была прозрачна — поскольку государство должно стать владельцем 2/3 активов ТРЦ, а компания не хотела терять влияние, то и подняла порог принятия решений. Тогда возник немалый скандал, и компании впервые задали вопрос: а на кого она работает?

А во-вторых, нынешнее решение подать судебный иск параллельно с государством – это не что иное, как грандиозная свинья, которую "Ланита Инвест" подкладывает Украине.

Приватизация в тумане

Почему это так, подробно объяснил в в своем посте бизнесмен и общественный активист Андрей Журжий, который, кстати, непосредственно заинтересован в вопросе, ведь его фонд готовится принять участие в приватизации Ocean Plaza.

"Есть все шансы до 01 октября 2024 года национализировать указанные активы у Ротенберга в доход государства через рассмотрение дела в ВАКС — учитывая сокращенные сроки рассмотрения дел о применении санкций. Согласно статье 283-1 Кодекса административного судопроизводства: дело о применении санкций решается в течение 30 дней, апелляционную жалобу на решение можно подать в течение 5 дней, рассмотрение апелляционной жалобы длится 15 дней", — отмечает Андрей Журжий.

Действительно, о сокращенном рассмотрении и сжатых сроках говорится даже в самом решении ВАКС об открытии производства по делу

"Поскольку ч. 4 ст. 283-1 КАС Украины для этого дела предусмотрено его рассмотрение коллегией в составе трех судей ВАКС в течение 30 дней со дня поступления искового заявления в суд, следовательно, оно относится к делам, для которых приоритетным является быстрое разрешение дела. Поэтому, согласно ч. 2 ст. 12 КАС Украины, его следует рассматривать в упрощенном исковом производстве, с учетом особенностей, предусмотренных ст. 283-1 КАС Украины", — отмечено, в частности, в определении Высшего антикоррупционного суда.

Скриншот из определения ВАКС

А что произошло после параллельного иска "Ланита Инвест"?

"18 июля 2024 года. Хозяйственный суд открыл производство по делу и назначил подготовительное заседание — на 21 октября 2024 года. <…> Теперь есть параллельное дело в Хозяйственном суде — который через 3 месяца только начнет подготовительное заседание. А учитывая, что такие дела не имеют сокращенных сроков рассмотрения, так это может длиться годами!" – пишет Журжий.

Скриншот ФБ Андрея Журжия

Он также отметил, что адвокатесса от "Ланита Инвест" (которая, кстати, заявляет, что представляет всю компанию "ИС "Лыбидь"), уже попыталась на заседании ВАКС 19 июля перенести рассмотрение поданного государством иска. На основании того, что, мол, есть другой иск, тот самый в Хозяйственный суд. Но, к чести ВАКС, там ее аргументы проигнорировали.

Вот и возникает вопрос, в чьих интересах действует "Ланита Инвест", провоцируя откровенное затягивание национализации долга, а значит, и начало процесса приватизации? Учитывая, перед кем этот долг (которого, напомним, у украинцев не должно быть априори), ответ на этот вопрос выглядит довольно-таки непривлекательно.

Кстати.

Как ранее писал "Телеграф" , украинский бизнесмен Василий Хмельницкий (холдинг UPD) еще год назад официально был совладельцем Ocean Plaza, после того, как в 2020 году выкупил долю у Ротенберга. Остальную часть выкупили граждане Швейцарии Сюзанна и Андреа Ришааль Валлабх. Позже Хмельницкий заявлял изданию Forbes.ua, что продал свою долю другому бизнесмену – Андрею Иванову.

В настоящее время, по данным системы Opendatabot, бенефициарным владельцем "Ланита Инвест" с долей 49,99% является гражданин Украины Константин Костенко, добавленный в качестве владельца в октябре 2023 года вместе с Андреем Ивановым. Также, по данным этой системы, Андрей Иванов был удалён из бенефициарных владельцев компании ориентировочно весной 2024 года.

Скриншот из системы Opendatabot

Константин Костенко, по данным аналитической системы Clarity-project, ранее был соучредителем и бенефициаром в ряде компаний, где владельцем и сейчас является Василий Хмельницкий. Это, например, такие компании, как ООО "КУА "ЮДП ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" , ООО "ЮНИТ ФИНАНС" .

Скриншот из системы Clarity-project

Кроме того, кроме "Ланита Инвест", Костенко является также формальным владельцем инвестиционной компании "ИНВЕСТ-М", консалтинговой компании "РИНН" и фирмы по выращиванию ягод "БЛУБЕРРИ ИНВЕСТ".

Впрочем, Андрей Журжий, судя по его сообщению, убежден, что "Ланита Инвест" до сих пор принадлежит Хмельницкому-Иванову.

Что касается доли "Ланита Инвест" в компании "ИС "Лыбидь", владельца Ocean Plaza, то ее она получила в феврале 2023 года, то есть за месяц до национализации ТРЦ. До этого юридически Ocean Plaza, напомним, находилась в собственности структур Ротенберга. То есть, чтобы договориться о приобретении доли, нужно было получить решение акционеров, а это значит — поговорить с российским бизнесменом или его представителями. Кто и как это провернул – вопрос, который пока остается открытым.