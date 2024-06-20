Одразу за трьома статтями: в Україні оголосили в розшук наближених до Путіна російських бізнесменів, деталі

Статті однакові для обох розшукуваних

В Україні оголосили в розшук російських бізнесменів Аркадія та Ігоря Ротенбергів, чий ТРЦ Ocean Plaza у Києві було конфісковано державою. Родина Ротенбергів відома своєю близькістю до російського диктатора Володимира Путіна.

Інформація про розшук з’явилася на сайті МВС. При цьому розшукують, як старшого Ротенберга — Аркадія Романовича так і молодшого — Ігоря Аркадійовича.

Разом з цим на сайті зазначено, що обидва Ротенберга належать до категорії осіб, які переховуються від органів досудового розслідування. При цьому вказана дата зникнення — 17 серпня 2022 року.

Серед статтей звинувачень наведені одразу три: ст. 110-2 ч.4, ст. 209 ч.3, ст. 212 ч.3. Статті однакові і для Аркадія Ротенберга і для його сина Ігоря.

Детальніше про кожну зі статтей звинувачення:

ст. 110-2 Кримінального кодексу України: фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України

ст. 209 Кримінального кодексу України: легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом

ст. 212 Кримінального кодексу України: Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)

Санкції трьох статей у сумі тягнуть на 15 років позбавлення волі або й більше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чому держава не отримує нічого від ТРЦ Ocean Plaza у Києві за 150 млн доларів.