Заборона чи мито: експорт металолому з України б’є рекорди

У режимі торгівлі українським ломом назріли серйозні зміни

Поточний 2024 рік видався по-справжньому епохальним для української ломозаготівельної галузі. Експортери сировини вперше отримали можливість вивозити її без сплати будь-якого мита. Якщо ще минулого року митниця збирала на користь держави символічні 3 євро з кожної тонни брухту, яку український бізнес прагнув поставити на територію Євросоюзу, з 1 січня збори до держбюджету від експорту стратегічної сировини склали круглий нуль.

Безумовно, не варто забувати про, так би мовити, "загальне" експортне мито на металолом у розмірі 180 євро/т, яке діє до 15 вересня 2026 року. Але на нього давно ніхто не звертає уваги, оскільки українські експортери брухту вже давно навчилися отримувати на митниці сертифікат походження EUR.1 та користуватися всіма перевагами Угоди про асоціацію та Зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Цілком природно, що успіхи безмитної торгівлі не забарилися. Так, за інформацією Державної митної служби (ДТС), Україна за 8 місяців 2024 року наростила експорт металолому більш ніж наполовину – або на 51,2%, до 177,654 тис. т порівняно з аналогічним періодом 2023 року. І цілком природно, що 100% фізичних обсягів вивезення здійснювалися до країн Євросоюзу — до Польщі (83,33%), Греції (12,82%) та Німеччини (3,46%).

Слід також зауважити, що у травні показники експорту відштовхнулися від локального мінімуму у 14,952 тис. т і зростали протягом усього літа (у червні — 22,161 тис. т, у липні — 24,702 тис. т), доки у серпні не досягли піку 28,425 тис. тонн, що стало максимумом із грудня 2021 року (див. графік).

Нагадаємо, ЗМІ вже неодноразово писали про те, що європейські країни — отримувачі українського брухту, наприклад Болгарія чи Польща, є лише "перевалковими базами" для подальшого реекспорту сировини в ті країни (Туреччина, Індія), на які працює мито 180 євро/т.

Ці канали реекспорту українські експортери брухту налагоджували протягом 1,5—2 років, що дозволило їм у найкоротший термін наростити фізичні обсяги вивезення сировини на довоєнний рівень.

В експортній статистиці цих країн періодично "вилазили на світ" надто великі диспропорції та невідповідності, явно спричинені великою кількістю поставок українського брухту європейським споживачам, які знаходилися на території морських портів. А у серпні-2024 вже "відзначилася" Туреччина, статистичні органи якої зафіксували імпорт металобрухту з України. Судячи з обсягів, цей лом був поставлений у турецький порт одним судном, проте українська митниця його "не побачила", тому держбюджет країни, що воює, не отримав 180 євро з кожної тонни сировини.

До речі, сліпота митників напрочуд поширилася і на силовиків. Нагадаємо, що ще в 1-му півріччі 2023 року ДБР, БЕБ та інші структури браво повідомляли про виявлення на митницях безлічі незаконних схем, які використовувалися для вивезення металолому з України без сплати мита 180 євро/т. Очевидно, що йшлося про поголовну видачу експортерам брухту сертифікатів походження EUR.1, яким держбюджету завдавалися збитки на сотні мільйонів гривень, якщо не мільярдів.

Проте жодних кримінальних справ після всіх цих гучних заяв не було: металолом продовжують вивозити з України без сплати мита, а експортери з кожним місяцем б’ють рекорди. І при цьому металурги країни скорочують виробництво. Наприклад, найбільший металургійний комбінат України оголосив, що у жовтні-грудні 2024 року працюватиме однією доменною піччю, а конверторний цех та машину безперервного лиття заготовок буде зупинено.

Таким чином, можна констатувати, що в режимі торгівлі українським брухтом назріли серйозні зміни: поточний стан справ у сфері експорту сировини вже давно не відповідає національним інтересам держави Україна, у галузі процвітають сірі схеми, підробка документів та корупція, внаслідок чого державний бюджет перестав отримувати хоч якісь кошти від вивезення брухту.

І така ситуація виглядає відвертим знущанням зі здорового глузду, особливо коли держава намагається наповнити бюджет шляхом підвищення податків для населення. Нагадаємо, що вже у першому читанні Верховна Рада підтримала підвищення низки ставок оподаткування, у тому числі військового збору з 1,5% до 5% і податків для ФОПів. Саме тому в таких умовах, коли сліпота митників і силовиків нікуди не поділася, а цієї осені цілком можливі чергові рекорди з експорту вітчизняного брухту, логічним розв'язанням проблеми є тимчасова заборона на експорт стратегічної сировини з країни.