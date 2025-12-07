Старший син Трампа вимовив тираду проти України та погрожував припиненням підтримки: деталі

Дональд Трамп-молодший вважає, що припинення підтримки України з боку США може бути "здоровою думкою"

Старший син президента США Дональд Трамп-молодший заявив, що США можуть відмовитись від підтримки України у відображенні агресії РФ. Про це він сказав під час виступу на форумі з питань Близького Сходу у Досі (Катар).

Старший син Трампа виголосив довгу промову проти України, яку Трамп-молодший назвав "корумпованішою, ніж Росія". Про це пише The Guardian.

"Найдивніше, свідком чого я був цього літа, коли я зі своєю дівчиною їздив до Монако. Половина суперкарів — Bugatti, Ferrari та інші — з українськими номерами. Ми справді думаємо, що все це було чесно зароблено в Україні? Коли я це бачу, стає ясно, що багатії втекли і залишили всіх, кого вони вважали нижчим за класом, щоб ті воювати", — сказав Трамп-молодший.

Дональд Трамп-молодший на форумі у Катарі

Також він дорікнув президентові України Володимиру Зеленському у затягуванні війни, оскільки, на його думку, "він не зможе виграти вибори, якщо вона закінчиться". Під критику Трампа-молодшого потрапили й голова європейської дипломатії Кая Каллас, і європейські санкції, які він охарактеризував, як "очікування, поки Росія розвалиться". І додав, що це не можна вважати за план.

Дональд Трамп-молодший Фото Вікіпедія

Відповідаючи на запитання, чи може його батько президент США дистанціюватися від війни Росії проти України, він відповів, що, можливо, так і буде. І додав, що його батько — один із найнепередбачуваніших людей у світовій політиці.

"Що добре в моєму батькові, і що унікально в ньому, так це те, що ти не знаєш, що він збирається зробити. Той факт, що він непередбачуваний… змушує всіх діяти інтелектуально чесно. Ми хочемо миру. Ми хочемо зупинити смерть. США більше не будуть чековою книжкою", — заявив Трамп-молодший.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент США Дональд Трамп отримав довгоочікувану премію миру, але з невеликими нюансами.