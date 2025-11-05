Відключення світла під час прання: що зробити, щоб не загробити машинку

Дізнайтеся, як злити воду з пральної машини, яка не працює

З кожним може статися ситуація, коли під час прання в будинку надовго відключиться електрика. Само по собі раптове відключення електроенергії не повинно призвести до поломки приладу, особливо якщо він порівняно недавно куплений.

При цьому не завадять знання, що робити з білизною та як правильно поводитися з пральною машиною у разі короткочасного та тривалішого відключення електроенергії.

Раніше ми розповідали, чому не можна залишати дверцята машинки відчиненими надовго. Тепер розповімо, що робити, якщо під час прання вимкнули світло.

Що робити з пральною машиною та білизною, якщо відключилося світло

Багато залежить від того, на якому етапі тієї чи іншої програми прання зупинилося через відключення електроенергії. При короткостроковому відключенні електроенергії рекомендується нічого особливо не робити. Особливо, якщо прання перервалося в кінці програми, коли в пральній машині мало води та білизну прополоскано.

Якщо з якихось причин чекати на відновлення електрики немає сенсу, то дійте наступним чином:

дістаньте вилку пральної машини з розетки;

спробуйте відчинити дверцята, але не докладайте сили, щоб не зламати замок;

дістаньте білизну.

Якщо дверцята не відчинилися автоматично, значить барабан машинки заповнений водою і необхідно зливати її вручну. Підготуйте ганчірки, рушники, поглинаючі пелюшки, оскільки вода виллється на підлогу. Найкраще застелити всю підлогу ганчірками й розмістити більшу частину біля фільтра.

Обережно відкрутіть фільтр та злийте воду.

Як тільки вода стече, можна без побоювань відчинити дверцята та дістати одяг.

Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити фільтр пральної машини. Завдяки цьому лайфхаку ваша машинка пратиме ефективніше.