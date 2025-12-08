Що не можна робити у свято 8 грудня, щоб привабити удачу і щастя на майбутній рік
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дізнайтеся, чому сьогодні треба остерігатися шопінгу і нових справ
У понеділок, 8 грудня, християни східного обряду в Україні вшановують пам’ять святого Патапія Фівського. Згідно з церковним календарем, триває Різдвяний піст 2025.
Патапій народився у християнській родині єгипетських Фів. Він з дитинства був вихований у благочесті. Досягши зрілості, Патапій прийняв чернецтво і пішов у пустелю, щоб присвятити себе молитві.
Пізніше чернець переселився до Константинополя і жив у самотній келії біля міської стіни. За його молитвою прозрів сліпий юнак, і в Патапія відкрився дар зцілення: він допоміг багатьом стражденним. Помер святий у глибокій старості і був похований у церкві Іоанна Предтечі.
Цього дня можна загадати найзаповітніше бажання — шанси, що воно здійсниться, особливо високі. 8 грудня підходить для нових починань та складання планів на майбутнє. Будь-яка допомога іншим обов’язково повернеться до вас сторицею. А якщо відпустити негатив, щастя та удача супроводжуватимуть у всіх справах протягом усього майбутнього року.
Що не можна робити 8 грудня
- Лаятися, лихословити, скупитися — настане "чорна смуга".
- Ходити магазинами — зробите непотрібні покупки.
- Займатися рукоділлям – ці речі не принесуть щастя.
- Починати щось нове – можете зіткнутися з перешкодами.
Народні прикмети 8 грудня
- Йде сніг — літо буде дощовим.
- Завірюха – до погіршення погоди.
- Синички часто співають – до морозів.
- Морозний, але сонячний та безсніжний день – зима буде теплою.
У кого іменини 8 грудня
Сьогодні іменини відзначають Потап (чоловіче ім’я єгипетського походження від імені Патапій), Микола, Ярослав, Віктор, Андрій та Анфіса.
Свята та події 8 грудня
- День художника
- День мандрівника у часі
- День Великого Незнання
- День шоколадного тістечка
- День орнаментальної музики
Нагадаємо, що Різдво за новим церковним календарем не за горами. "Телеграф" розповідав, які традиції та звичаї є на Святвечір і на Різдво Христове.