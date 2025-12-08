Що не можна робити у свято 8 грудня, щоб привабити удачу і щастя на майбутній рік

Дізнайтеся, чому сьогодні треба остерігатися шопінгу і нових справ

У понеділок, 8 грудня, християни східного обряду в Україні вшановують пам’ять святого Патапія Фівського. Згідно з церковним календарем, триває Різдвяний піст 2025.

Патапій народився у християнській родині єгипетських Фів. Він з дитинства був вихований у благочесті. Досягши зрілості, Патапій прийняв чернецтво і пішов у пустелю, щоб присвятити себе молитві.

Пізніше чернець переселився до Константинополя і жив у самотній келії біля міської стіни. За його молитвою прозрів сліпий юнак, і в Патапія відкрився дар зцілення: він допоміг багатьом стражденним. Помер святий у глибокій старості і був похований у церкві Іоанна Предтечі.

Цього дня можна загадати найзаповітніше бажання — шанси, що воно здійсниться, особливо високі. 8 грудня підходить для нових починань та складання планів на майбутнє. Будь-яка допомога іншим обов’язково повернеться до вас сторицею. А якщо відпустити негатив, щастя та удача супроводжуватимуть у всіх справах протягом усього майбутнього року.

Що не можна робити 8 грудня

Лаятися, лихословити, скупитися — настане "чорна смуга".

Ходити магазинами — зробите непотрібні покупки.

Фото: freepik

Займатися рукоділлям – ці речі не принесуть щастя.

Починати щось нове – можете зіткнутися з перешкодами.

Народні прикмети 8 грудня

Йде сніг — літо буде дощовим.

Завірюха – до погіршення погоди.

Синички часто співають – до морозів.

Морозний, але сонячний та безсніжний день – зима буде теплою.

У кого іменини 8 грудня

Сьогодні іменини відзначають Потап (чоловіче ім’я єгипетського походження від імені Патапій), Микола, Ярослав, Віктор, Андрій та Анфіса.

Свята та події 8 грудня

День художника

День мандрівника у часі

День Великого Незнання

День шоколадного тістечка

День орнаментальної музики

Нагадаємо, що Різдво за новим церковним календарем не за горами. "Телеграф" розповідав, які традиції та звичаї є на Святвечір і на Різдво Христове.