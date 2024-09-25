Запрет или пошлина: экспорт металлолома из Украины бьет рекорды

В режиме торговли украинским ломом назрели серьезные изменения

Текущий, 2024 год выдался по-настоящему эпохальным для украинской ломозаготовительной отрасли. Экспортеры сырья впервые получили возможность вывозить его без уплаты какой-либо пошлины. Если еще в прошлом году таможня собирала в пользу государства символические 3 евро с каждой тонны лома, которую украинский бизнес стремился поставить на территорию Евросоюза, то с 1 января сборы в госбюджет от экспорта стратегического сырья составили круглый ноль.

Безусловно, не стоит забывать о, так сказать, "всеобщей" экспортной пошлине на металлолом в размере 180 евро/т, которая действует до 15 сентября 2026 года. Но на нее давно никто не обращает внимания, поскольку украинские экспортеры лома уже давно научились получать на таможне сертификат происхождения EUR.1 и пользоваться всеми преимуществами Соглашения об ассоциации и Зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Вполне естественно, что успехи беспошлинной торговли не заставили себя долго ждать. Так, по информации Государственной таможенной службой (ГТС), Украина за 8 месяцев 2024 года нарастила экспорт металлолома более чем наполовину – или на 51,2%, до 177,654 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. И вполне естественно, что 100% физических объемов вывоза осуществлялись в страны Евросоюза — в Польшу (83,33%), Грецию (12,82%) и Германию (3,46%).

Следует также обратить внимание, что в мае показатели экспорта оттолкнулись от локального минимума в 14,952 тыс. т и росли в течение всего лета (в июне — 22,161 тыс. т, в июле — 24,702 тыс. т), пока в августе не достигли пика в 28,425 тыс. тонн, что стало максимумом с декабря 2021 года (см. график).

Напомним, СМИ уже неоднократно писали о том, что европейские страны — получатели украинского лома, например Болгария или Польша, являются лишь "перевалочными базами" для дальнейшего реэкспорта сырья в те страны (Турция, Индия), на которые работает пошлина в 180 евро/т.

Эти каналы реэкспорта украинские экспортеры лома отлаживали в течение 1,5—2 лет, что позволило им в кратчайшие сроки нарастить физические объемы вывоза сырья на довоенный уровень.

В экспортной статистике этих стран периодически "вылазили на свет" слишком большие диспропорции и несоответствия, явно вызванные обилием поставок украинского лома европейским потребителям, которые находились на территории морских портов. А в августе-2024 уже "отметилась" Турция, статистические органы которой зафиксировали импорт металлолома из Украины. Судя по объемам, этот лом был поставлен в турецкий порт одним судном, однако украинская таможня его "не увидела", поэтому госбюджет воюющей страны не получил 180 евро с каждой тонны сырья.

Кстати, слепота таможенников удивительным образом распространилась и на силовиков. Напомним, что еще в 1-м полугодии 2023-го ГБР, БЭБ и другие структуры браво сообщали о выявлении на таможнях множества незаконных схем, которые использовались для вывоза металлолома из Украины без уплаты пошлины в 180 евро/т. Очевидно, что речь шла о повальной выдаче экспортерам лома сертификатов происхождения EUR.1, которой госбюджету наносились убытки на сотни миллионов гривен, если не миллиардов.

Тем не менее никаких уголовных дел после всех этих громких заявлений не последовало: металлолом продолжают вывозить из Украины без уплаты пошлины, а экспортеры с каждым месяцем бьют рекорды. И при этом металлурги страны сокращают производство. Например, крупнейший металлургический комбинат Украины объявил, что в октябре-декабре 2024 года будет работать одной доменной печью, а конверторный цех и машина непрерывного литья заготовок будут остановлены.

Таким образом, можно констатировать, что в режиме торговли украинским ломом назрели серьезные изменения: текущее положение дел в сфере экспорта сырья уже давно не соответствует национальным интересам государства Украина, в отрасли процветают серые схемы, подделка документов и коррупция, в результате чего государственный бюджет перестал получать хоть какие-то средства от вывоза лома.

И такая ситуация выглядит откровенным издевательством над здравым смыслом, особенно когда государство пытается наполнить бюджет путем повышения налогов для населения. Напомним, что уже в первом чтении Верховная Рада поддержала повышение целого ряда ставок налогообложения, в том числе военного сбора с 1,5% до 5% и налогов для ФОПов. Именно поэтому в таких условиях, когда что слепота таможенников и силовиков никуда не делась, а этой осенью вполне возможны очередные рекорды по экспорту отечественного лома, логичным решением проблемы представляется временный запрет на экспорт стратегического сырья из страны.