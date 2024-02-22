Токсична веселка: в історію із забрудненням київського озера втрутилася поліція (фото)

Пошуками людей, які скинули у водоймище шкідливі речовини займаються правоохоронці

На поверхні Кирилівського озера, розташованого в Оболонському районі столиці, було виявлено величезну маслянисту пляму, яка переливалася всіма кольорами веселки і стрімко поширювалася по воді. Небайдужі громадяни викликали на місце події правоохоронців, які оперативно відреагували на ситуацію та прибули на місце події.

За попередніми даними, до озера невідомі скинули нафтопродукти. Детальніше про ситуацію, що склалася, розповіли у столичному Телеграм-каналі "Життя Оболонь Київ".

Так, на поверхні озера Кирилівське було помічено "райдужну" пляму, яка видавала різкий неприємний запах. Першими факт забруднення водоймища помітили місцеві жителі, які й звернулися за допомогою до поліції.

Масляниста пляма у водах озера Кирилівське

На місце події було викликано правоохоронців та слідчих, які оперативно прибули до озера. Факт скидання у водоймище токсичних речовин було задокументовано.

За цим фактом буде проведено всебічне розслідування, а пошуками "забруднювачів" займуться відповідні органи.

На місці працювали поліцейські та слідчі

Також на місці події працювали і співробітники КП "Плесо", які засипали місце "витікання" невстановленої речовини спеціальним сорбентом.

Можна припустити, що водоймище було забруднене нафтопродуктами через річку Сирець, яка витікає з бетонного колектора, розташованого під гаражними кооперативами, і впадає в озеро.

Варто зазначити, що подібне безконтрольне забруднення водойм може призвести до вимирання всієї живності та отруєння самої води, яку в жодному разі не можна буде використовувати.

Фахівці КП "Плесо" засипають витік сорбентом

Фахівці КП "Плесо" засипають витік сорбентом

Нагадаємо, що аналогічна ситуація вже відбувалася з цією водоймою у листопаді 2021 року. Тоді у водах озера Кирилівське люди помітили схожу токсичну пляму.

Столична прокуратура взяла на контроль розслідування обставин забруднення водоймища, але історія так нічим і не закінчилася.

Озеро Кирилівське вже було забруднено у 2021 році

Раніше ж столичні дігери виявили нечистоти в колекторі, яким протікає річка Сирець. У деяких місцях товщина речовини становила півметра, а потім ці води потрапляли в озеро Кирилівське.

Для довідки: Кирилівське чи Верхнє – це озеро, що розташоване на території Оболонського району Києва. Площа його складає — 0,18 км ² (18 га). Тип загальної мінералізації – прісне. Довжина – 0,73 км, найбільша ширина – 0,4 км. Варто зазначити, що у Кирилівському озері мешкає 26 видів риб.

В озеро впадає річка Сирець та потік Кириловський. Озеро створено внаслідок заповнення водою кар’єру гідронамиву, створеного при будівництві прилеглого житлового району Оболонь.

Озеро Кирилівське знаходиться на Оболоні

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як зараз виглядає озеро Синє у Києві після відлиги. Чиновники районного та міського рівнів очікували, що після снігу, відлиги та дощів водоймище якраз може наповнитися природним шляхом, проте цього так і не сталося.