Токсичная радуга: в историю с загрязнением киевского озера вмешалась полиция (фото)

Поисками людей, которые сбросили в водоем вредные вещества занимаются правоохранители

На поверхности Кирилловского озера, расположенного в Оболонском районе столицы, было обнаружено огромное маслянистое пятно, которое переливалось всеми цветами радугами и стремительно распространялось по воде. Неравнодушные граждане вызвали на место происшествия правоохранителей, которые оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию.

По предварительным данным, в озеро неизвестные сбросили нефтепродукты. Подробнее о сложившейся ситуации рассказали в столичном Телеграм-канале "Жизнь Оболонь Киев".

Так, на поверхности озера Кирилловское было замечено "радужное" пятно, которое издавало резкий неприятный запах. Первыми факт загрязнения водоема заметили местные жители, которые и обратились за помощью в полицию.

Маслянистое пятно в водах озера Кирилловское

На место происшествия были вызваны правоохранители и следователи, которые оперативно прибыли к озеру. Факт сброса в водоем токсичных веществ был задокументирован.

По данному факту будет проведено всестороннее расследование, а поисками "загрязнителей" займутся соответствующие органы.

На месте работали полицейские и следователи

Также на месте происшествия работали и сотрудники КП "Плесо", которые засыпали место "утечки" неустановленного вещества специальным сорбентом.

Можно предположить, что водоем был загрязнен нефтепродуктами через реку Сырец, которая вытекает из бетонного коллектора, расположенного под гаражными кооперативами, и впадает в озеро.

Стоит отметить ,что подобное бесконтрольное загрязнение водоемов может привести к вымиранию всей живности и отравлению самой воды, которую ни в коем случае нельзя будет использовать.

Специалисты КП "Плесо" засыпают утечку сорбентом

Специалисты КП "Плесо" засыпают утечку сорбентом

Напомним, что аналогичная ситуация уже происходила с этим водоемом в ноябре 2021 года. Тогда в водах озера Кирилловское люди заметили похожее токсичное пятно.

Столичная прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств загрязнения водоема, но история так ничем и не закончилась.

Озеро Кирилловское уже было загрязнено в 2021 году

Ранее же столичные диггеры обнаружили нечистоты в коллекторе, по которому протекает речка Сырец. В некоторых местах толщина вещества составляла полметра и затем эти воды попадали в озеро Кирилловское.

Для справки: Кирилловское или Верхнее — это озеро, расположенное на территории Оболонского района Киева. Площадь его составляет — 0,18 км² (18 га). Тип общей минерализации — пресное. Длина — 0,73 км, наибольшая ширина — 0,4 км. Стоит отметить, что в Кирилловском озере обитает 26 видов рыб.

В озеро впадает река Сырец и ручей Кирилловский. Озеро создано в результате заполнения водой карьера гидронамыва, созданный при строительстве прилегающего жилого района Оболонь.

Озеро Кирилловское находится на Оболони

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как сейчас выглядит озеро Синее в Киеве после оттепели. Чиновники районного и городского уровней ожидали, что после снега, оттепели и дождей водоем как раз может наполниться естественным путем, однако этого так и не произошло.