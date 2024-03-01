Співробітниця дивом вижила: у центрі Києва озброєний чоловік пограбував обмінник (фото, відео)

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення терміном до 15 років з конфіскацією майна

У центрі столиці озброєний зловмисник пограбував пункт обміну валют, розташований у підземному переході. З місця скоєння злочину чоловік втік, проте його особу оперативно встановили правоохоронці.

Як виявилось, чоловік перебував у розшуку за скоєння аналогічного злочину на території Донецької області. Про подробиці зухвалого розбійного нападу розповіли у прес-службі Поліції Києва.

Так, до поліції по допомогу звернулася співробітниця одного зі столичних обмінників, розташованих у центрі Києва. Жінка розповіла, що коли вона прийшла на роботу, то за нею до приміщення одразу ж зайшов чоловік.

Зловмисник раптово дістав пістолет і почав погрожувати потерпілій зброєю, а потім завдав їй кілька ударів у груди та обличчя. Після цього злочинець забрав готівку, яку знайшов в обмінники, і втік з місця скоєння злочину.

Злочинець був озброєний

У ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів особу злочинця було встановлено. Чоловіка вдалося затримати на Київщині.

Як виявилось, на злочин пішов уродженець Донецька 1983 року народження, який розшукувався правоохоронними органами за скоєння аналогічного злочину на території Донецької області.

Зловмисника затримали

Йому інкримінують вчинення розбою в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Цікаво, що чоловік навіть встиг трохи змінити власну зовнішність — він розраховував, що таким чином зможе втекти від правоохоронців та ввести слідство в оману.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення терміном до 15 років з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві сталося зухвале пограбування офісу з видачі мікропозик. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до 10 років