Сотрудница чудом выжила: в центре Киева вооруженный мужчина ограбил обменник (фото, видео)

Злоумышленнику грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет с конфискацией имущества

В центре столицы вооруженный злоумышленник ограбил пункт обмена валют, расположенный в подземном переходе. С места совершения преступления мужчина скрылся, однако его личность оперативно установили правоохранители.

Как оказалось, мужчина находился в розыске за совершение аналогичного преступления на территории Донецкой области. О подробностях дерзкого разбойного нападения рассказали в пресс-службе Полиции Киева.

Так, в полицию за помощью обратилась сотрудница одного из столичных обменников, расположенных в центре Киева. Женщина рассказала, что когда она пришла на работу, то за ней в помещение сразу же зашел мужчина.

Злоумышленник внезапно достал пистолет и начал угрожать потерпевшей, а затем нанес ей несколько ударов в область груди и лица. После этого преступник забрал наличные деньги, которые нашел в обменники и скрылся с места совершения преступления.

Преступник был вооружен

В ходе проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий личность преступника была установлена. Мужчину удалось задержать в Киевской области.

Как оказалось, на преступление пошел уроженец Донецка 1983 года рождения, который разыскивался правоохранительными органами за совершение аналогичного преступления на территории Донецкой области.

Злоумышленника задержали

Ему инкриминируют совершение разбоя в условиях военного положения. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Интересно, что мужчина даже успел незначительно изменить собственную внешность — он рассчитывал, что таким образом сможет скрыться от правоохранителей и избежать наказания.

Злоумышленнику грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве произошло дерзкое ограбление офиса по выдаче микрозаймов. Злоумышленнику грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет.