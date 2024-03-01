У Києві сталося зухвале пограбування офісу з видачі мікропозик (фото)

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до 10 років

У Солом’янському районі Києва було здійснено зухвале пограбування фінустанови, яка надає населенню швидкі мікропозики. Чоловік у балаклаві увірвався до приміщення та викрав із сейфа гроші.

Зловмиснику вдалося втекти, проте його особу оперативно встановили та затримали злочинця прямо на робочому місці. Подробиці резонансного пограбування розповіли у прес-службі Поліції Києва.

Відомо, що увечері до приміщення фінустанови забіг чоловік у масці. Він ударив співробітника та під загрозою фізичної розправи змусив останнього відкрити сейф. Після цього злочинець викрав близько 24 тисяч гривень та втік.

Зловмисник діяв досить зухвало

На місце події прибули слідчі, які відпрацювали територію та оперативно встановили особу грабіжника. Зловмисника було затримано гарячими слідами.

На даний момент він перебуває під вартою.

Злочинця затримали та взяли під варту

Дії грабіжника кваліфікували як грабіж, який було здійснено в умовах військового стану. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років.

Розслідування по цій справі триває. Фігуранта перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Києва.

Місце злочину

Зловмиснику загрожує до 10 років в’язниці

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині чоловік украв у свого боса велику суму грошей та поїхав на його Audi. За скоєне зловмиснику загрожує кара у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.