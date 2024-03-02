На Київщині рятувальники "холодним душем" приводили до тями пенсіонерку-палійку (фото, відео)

Штраф за самовільне спалювання сухої трави становить від 3060 до 6120 гривень

У Бучанському районі Київської області сталася позаштатна ситуація — рятувальникам довелося тричі за добу виїжджати за однією і тією ж адресою через палаюче поле. Як виявилося, всі підпали здійснила місцева мешканка, яка ні на кого не звертала уваги і наполегливо підпалювала сухостій.

Схвильовані сусіди щоразу викликали рятувальників, проте жінка-піроманка не здавалася і знову підпалювала траву. Детальніше про подію розповіли у прес-службі ДСНС Київської області.

Так, рятувальники отримали інформацію про те, що у Бородянці на вулиці Травневій горить поле. Прибувши за вказаною адресою, бійці ДСНС зіткнулися з пенсіонеркою, яка не реагувала на зауваження і продовжувала палити суху траву. З жінкою рятувальники провели бесіду, ліквідували загоряння та поїхали.

Пенсіонерка щораз підпалювала поле

Через деякий час рятувальники знову отримали виклик на вулицю Травневу, де сталася пожежа. Рятувальників зустріла вже знайома їм пенсіонерка, яка вкотре підпалила сухостій.

Через поривчастий вітер вогонь швидко поширився по полю і тут почалася пожежа. Як наслідок — згоріло дві сусідські копиці.

Інспектор почав умовляти жінку піти додому та припинити влаштовувати пожежі. Порушницю попередили про розмір штрафу за самовільне спалювання сухостію та пригрозили їй поліцією.

Жінка пішла, проте через незначний проміжок часу рятувальники знову отримали виклик на вулицю Травневу.

Жінка не злякалася штрафів та поліції

Третій виїзд рятувальники здійснювали вже разом із поліцією. Прибувши за адресою, було встановлено, що пенсіонерка знову почала палити сухостій і вогонь перекинувся на фермерське поле.

Палійка все не вгамувалася і бійцям ДСНС довелося втихомирити жінку-піроманку холодним душем із пожежного шланга. Також на бабуся склали протокол.

Для довідки: Адміністративна відповідальність за випалювання стерні, пасовищ та опалого листя становить від 3060 до 6120 гривень. Штраф за порушення вимог пожежної безпеки у лісах становить від 1530 до 4590 гривень.

Кримінальна відповідальність за знищення чи пошкодження лісових масивів та зелених насаджень передбачає штраф від 91800 до 153 000 гривень, або обмеження волі на строк від двох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий термін. Ті ж дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років

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