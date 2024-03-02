На Киевщине спасатели "холодным душем" приводили в чувства пенсионерку-поджигательницу (фото, видео)

Штраф за самовольное сжигание сухой травы составляет от 3060 до 6120 гривен

В Бучанском районе Киевской области произошла внештатная ситуация — спасателям пришлось трижды за сутки выезжать по одному и тому же адресу из-за горящего поля. Как оказалось, все поджоги совершила местная жительница, которая ни на кого не обращала внимание и настойчиво поджигала сухостой.

Взволнованные соседи раз за разом вызывали спасателей, однако женщина-пироманка не сдавалась и вновь поджигала траву. Подробнее о произошедшем рассказали в пресс-службе ГСЧС Киевской области.

Так, спасатели получили информацию о том, что в Бородянке на улице Майской горит поле. Прибыв по указанному адресу бойцы ГСЧС столкнулись с пенсионеркой, которая не реагировала на замечания и продолжала загребать сухую траву, а затем жечь ее. С женщиной провели предупредительную беседу, ликвидировали возгорание и уехали.

Пенсионерка раз за разом поджигала поле

Через некоторое время спасатели вновь получили вызов на улицу Майскую, где произошел пожар. Спасателей встретила уже знакомая им пенсионерка, которая в очередной раз подожгла сухостой.

Из-за порывистого ветра огонь быстро распространился по полю и здесь начался пожар. Как следствие — сгорело два соседских стога сена.

Инспектор начал уговаривать женщину пойти домой и прекратить устраивать пожары. Нарушительницу предупредили о размере штрафа за самовольное сжигание сухостоя и пригрозили ей полицией.

Женщина ушла, однако через небольшой промежуток времени спасатели вновь получили вызов на улицу Майскую.

Женщина не испугалась штрафов и полиции

Третий выезд спасатели осуществляли уже совместно с полицией. Прибыв по адресу было установлено, что пенсионерка вновь начала жечь сухостой и огонь перебросился на фермерское поле. Поджигательница все не унималась и бойцам ГСЧС пришлось усмирить женщину-пироманку холодным душем из пожарного шланга.

Для справки: Административная ответственность за выжигание стерни, лугов, пастбищ и опавших листьев составляет от 3060 до 6120 гривен. Штраф за нарушение требований пожарной безопасности в лесах составляет от 1530 до 4590 гривен.

Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных массивов и зеленых насаждений предусматривает штраф от 91800 до 153 000 гривен, либо ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. Те же действия, если они повлекли гибель людей, массовую гибель животных или другие тяжкие последствия караются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет

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