Українські компанії можуть отримати шанс на економію та розвиток попри війну

У столиці коворкінг оголосив велику акцію для вітчизняних компаній

Війна завдала нищівного удару по українському бізнесу. Тисячі підприємців були вимушені закрити або призупинити свої справи. Однак дух підприємництва в українців нездоланний — попри всі перешкоди багато хто продовжує працювати, адаптуватися і розвиватися в нових умовах.

Саме ці невгамовні трудівники та справжні патріоти своєї країни, заслуговують на всіляку підтримку та пільги. І одна з київських компаній пішла назустріч "Made in Ukraine" бізнесам з революційною пропозицією.

Коворкінг BeeWorking, який вже встиг стати притулком для переселенців та військових стартапів, оголосив про 50% знижку на оренду офісних приміщень для всіх українських компаній. Ця акція може стати справжнім порятунком для підприємців, чий бюджет через війну скоротився, але хто не збирається здаватися.

— Завдяки 50% знижці українські компанії зможуть істотно заощадити на оренді робочого простору. А це означає більше ресурсів на розвиток, маркетинг, виплати зарплат та інші нагальні потреби підприємства. Адже бізнес під час війни — це запорука відновлення української економіки у майбутньому, — говорить в коментарі "Телеграфу" CMO BeeWorking Олександра Малінова.

Lecture Hall

Окрім суттєвої економії коштів, "Made in Ukraine" компанії в BeeWorking отримають низку інших переваг. Це комфортні робочі місця, сучасна інфраструктура, простір для нетворкінгу та можливість бути частиною дружньої спільноти однодумців.

Пропозиція від BeeWorking передбачає оренду офісних приміщень, які легко трансформуються під потреби будь-якої кількості співробітників. Зокрема надається доступ до інфраструктури на всіх локаціях, йдеться про:

потужні генератори;

безперебійний інтернет;

Skype-кімнати;

лекційні зали;

переговорні кімнати;

обладнане бомбосховище;

спортзал і душ;

ігрові зони;

кімнату для відпочинку;

кухні та власне кафе.

Пропозиція доступна у Голосіївському районі — на вулиці Ломоносова 73-З, що лише за 10 хвилин пішки від станції метро Виставковий центр.

— Для BeeWorking це не перша соціальна ініціатива на підтримку українського бізнесу та населення. Наша команда постійно шукає нові способи об'єднати людей та надати їм необхідну підтримку. Ми віримо, що разом ми зможемо подолати будь-які труднощі та побудувати нове, краще майбутнє для України. Тож приєднуйтеся до нашої спільноти та розвивайте свою справу, — говорить CMO BeeWorking Олександра Малінова.

Раніше BeeWorking презентував спеціальну програму для бізнесу, який переїхав до Києва через бойові дії. Зокрема розуміючи важливість розвитку воєнних стартапів, компанія пропонує для miltech-фахівців свої послуги за зниженою вартістю.

Всю контактну інформацію можна знайти на сайті організації за посиланням.

Як вже розповідав "Телеграф", попри різке падіння попиту на коворкінги після зимових вимкнень електроенергії, багато хто повертається до цього формату роботи. Вимушені блекаути познайомили чимало підприємців з коворкінгами як альтернативним форматом організації офісної діяльності. Приблизно половина з тих, хто спробував, залишилися постійними клієнтами. Річ у тім, що у воєнний час мережі коворкінгів проявили себе як надійні антикризові партнери для бізнесу. А криза стала майже нормальним станом для української економіки.