Украинские компании могут получить шанс на экономию и развитие вопреки войне

В столице коворкинг объявил большую акцию для отечественных компаний

Война нанесла большой удар по украинскому бизнесу. Тысячи предпринимателей были вынуждены закрыть или приостановить свои дела. Однако сам дух предпринимательства у украинцев непреодолим — несмотря на все препятствия многие продолжают работать, адаптироваться и развиваться в новых условиях.

Именно эти неугомонные труженики и настоящие патриоты своей страны заслуживают всяческой поддержки и льгот. И одна из киевских компаний пошла навстречу "Made in Ukraine" бизнесам с революционным предложением.

Коворкинг BeeWorking, уже успевший стать убежищем для переселенцев и военных стартапов, объявил о 50% скидке на аренду офисных помещений для всех украинских компаний. Эта акция может стать настоящим спасением для предпринимателей, чей бюджет из-за войны сократился, но кто не собирается сдаваться.

— Благодаря скидке 50% украинские компании смогут существенно сэкономить на аренде рабочего пространства. А это означает больше ресурсов на развитие, маркетинг, выплаты зарплат и другие неотложные потребности предприятия. Ведь бизнес во время войны – это залог восстановления украинской экономики в будущем, – говорит в комментарии "Телеграфу" CMO BeeWorking Александра Малинова.

Lecture Hall

Помимо существенной экономии средств, "Made in Ukraine" компании в BeeWorking получат ряд других преимуществ. Это комфортные рабочие места, современная инфраструктура, пространство для нетворкинга и возможность быть частью дружеского сообщества единомышленников.

Предложение от BeeWorking подразумевает аренду офисных помещений, которые легко трансформируются под нужды любого количества сотрудников. В частности, предоставляется доступ к инфраструктуре на всех локациях.

мощные генераторы;

бесперебойный интернет;

Skype-комнаты;

лекционные залы;

переговорные комнаты;

оборудованное бомбоубежище;

спортзал и душ;

игровые зоны;

комнату отдыха;

кухни и собственное кафе.

Предложение доступно в Голосеевском районе — на улице Ломоносова 73-З, что всего в 10 минутах ходьбы от станции метро Выставочный центр.

— Для BeeWorking это не первая социальная инициатива в поддержку украинского бизнеса и населения. Наша команда постоянно ищет новые способы объединить людей и оказать им необходимую поддержку. Мы верим, что вместе сможем преодолеть любые трудности и построить новое, лучшее будущее для Украины. Поєтому присоединяйтесь к нашему сообществу и развивайте свое дело, — говорит CMO BeeWorking Александра Малинова.

Ранее BeeWorking презентовал специальную программу для бизнеса, который переехал в Киев из-за боевых действий. В частности, понимая важность развития военных стартапов, компания предлагает для miltech-специалистов свои услуги по сниженной стоимости.

Всю контактную информацию можно найти на сайте организации по ссылке.

Как уже рассказывал "Телеграф", несмотря на резкое падение спроса на коворкинги после зимних отключений электроэнергии, многие возвращаются в этот формат работы. Вынужденные блекауты познакомили многих предпринимателей с коворкингами как альтернативным форматом организации офисной деятельности. Приблизительно половина из попытавшихся остались постоянными клиентами. Дело в том, что в военное время сети коворкингов проявили себя как надежные антикризисные партнеры для бизнеса. А кризис стал почти нормальным состоянием украинской экономики.