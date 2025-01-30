Туман чи смог? Київ огорнуло густою пеленою (відео)

Що кажуть у КМДА?

Густий туман накрив столицю України вранці 30 січня. Місто буквально оповила непроглядна пелена.

Про це повідомляють місцеві пабліки, оприлюднюючи відповідні відео. На одному з таких відео видно, що ранковий Київ повністю погруз в тумані, через який насилу пробивається світло від фар автомобілів.

Водіїв просять бути уважними за кермом, адже видимість місцями дуже обмежена. Пішоходів теж закликають бути обачними, адже вони такі ж учасники дорожнього руху, як і водії.

Є, правда, коментатори, які сумніваються, що це туман. Вони висловлюють припущення, що це дим. Деякі кажуть, що відчувається запах горілого.

Водночас у КМДА інформують, що "станом на 08:00 30 січня рівень забрудненості атмосферного повітря на правому березі низький, на лівому – середній. Радіаційний фон у всьому місті у нормі".

За інформацією Українського гідрометцентру, у середу, 30 січня, у Києві очікується подальше потепління. Синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. На території міста та області в нічний та ранковий час можливе утворення туману. Переважатиме південний вітер зі швидкістю 3-8 метрів на секунду.

Щодо температурного режиму, то у столиці впродовж дня повітря прогріється до +10 градусів Цельсія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому українці боялися туману. Про це розповів історик Олександр Алфьоров.