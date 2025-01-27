У Києві відбувся дивний проплачений мітинг: очевидці звернулися до СБУ (відео)

У цьому мітингу підозріле все

У Києві на вході до парку у понеділок, 27 січня, відбувся дивний мітинг "За мир". Учасники акції зібралися разом, а в руках мали плакати з надписами "Ні війні", "Ми проти війни".

Про випадок у місцевій фейсбук-спільноті повідомила Олександра Чигирин. Авторка допису пише, що почула краєм вуха розмови. Учасники акції між собою розмовляли, що їм сказано зробити імітацію акції, а потім їм всім за списками переведуть гроші. Та захід був дуже коротким: учасників просто кілька разів сфотографували, на тому й все закінчилось. Організаторка сама зізналась, що вони роблять це за гроші. У коментарях припускають, що ці фото згодом можуть використати для російського ІПСО.

"Зупинилася, щоб розібратися, і почала знімати відео. Виявилося, це акція "за мир". Але за гроші? За мир? Звучить якось нелогічно, чи не так? На плакатах були написи типу "Ми проти війни", "Ні війні". Не зовсім зрозуміла позиція як для країни, на яку напали, тож щось у цьому всьому мене насторожило. Друзі, як вам така ситуація? Що ви думаєте про подібні "акції"? Як на таке реагувати?", — йдеться у повідомленні жінки.

Хто замовник такого мітингу, наразі не відомо. Та у коментарях адміністратор спільноти каже, що заява до Служби безпеки України уже написана. Інші коментатори також порадили звернутися до СБУ.

Також раніше "Телеграф" розповідав про "акцію" біля ТЦК у Ковелі. Росія розвернула величезну машину з диверсіями, вербуванням і потужним інформаційним впливом. Її треба присікти, вважає Максим Жорін.