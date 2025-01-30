Туман или смог? Киев окутало густой пеленой (видео)

Что говорят в КГГА?

Густой туман накрыл столицу Украины утром 30 января. Город буквально окутала непроглядная пелена.

Об этом сообщают местные паблики, обнародуя соответствующие видео. На одном из таких видео видно, что утренний Киев полностью погруз в тумане, через который с трудом пробивается свет от фар автомобилей.

Водителей просят быть внимательными за рулем, ведь видимость местами очень ограничена. Пешеходов тоже призывают быть осмотрительными, ведь они такие же участники дорожного движения, как и водители.

Есть, правда, комментаторы, сомневающиеся, что это туман. Они высказывают предположение, что это дым. Некоторые говорят, что чувствуется запах горелого.

В то же время в КГГА информируют, что "по состоянию на 08:00 30 января уровень загрязненности атмосферного воздуха на правом берегу низкий, на левом – средний. Радиационный фон во всем городе в норме".

По информации Украинского гидрометцентра, в среду, 30 января, в Киеве ожидается дальнейшее потепление. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. На территории города и области в ночное и утреннее время возможно образование тумана. Преобладает южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Что касается температурного режима, то в столице в течение дня воздух прогреется до +10 градусов Цельсия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему украинцы боялись тумана. Об этом рассказал историк Александр Алферов.