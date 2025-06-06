Паркінг на території лікарні: у Києві офіційно затвердили забудовника, хто ним став

Був всього один учасник конкурсу

Створене лише кілька місяців тому ТОВ "То Тон Груп" стало переможцем інвестиційного конкурсу на будівництво багаторівневого паркінгу замість вхідної групи Свято-Михайлівської (колишньої Олександрівської) лікарні у Печерському районі міста Києва. Загальна вартість проєкту оцінюється у 479 мільйонів гривень.

Відповідне рішення було прийнято 3 червня 2025 року на засіданні Постійно діючої конкурсної комісії із залучення інвесторів, передає кореспондент "Телеграфу".

"Якщо немає додаткових пропозицій… пропонується визнати учасника інвестиційного конкурсу ТОВ "То Тон Груп" од ЄДРПОУ 45791263 переможцем інвестиційного конкурсу", — запропонував голова комісії, перший заступник Віталія Кличка Микола Поворозник. Ця пропозиція була підтримана іншими членами комісії без заперечень.

ТОВ "То Тон Груп" було єдиним учасником конкурсу, і, як свого часу й писав "Телеграф", згідно з положенням про проведення таких конкурсів автоматично стало його переможцем.

Окрім, власне, інвестицій у будівництво паркінгу, згідно з умовами конкурсу переможець повинен сплатити загалом 50 млн грн інвестиційного внеску, який піде в бюджет міста. 22,6 млн грн не пізніше ніж через 10 днів після набуття чинності інвестиційним договором, іншу суму – не пізніше ніж через 7 місяців після набуття чинності договором.

Умовами конкурсу передбачено, що на місці нинішньої вхідної групи Свято-Михайлівської лікарні і функціонуючої стоянки буде споруджено п’ятиповерхову будівлю загальною площею 13 тис. квадратичних метрів. 10 тис. квадратів з них буде відведено під паркінг на 300 авто. Окрім паркінгу споруда включатиме прохідну лікарні, аптеку, а також низку приміщень медичного призначення і технічних приміщень.

Переможець інвестконкурсу ТОВ "То Тон Груп" (код ЄДРПОУ 45791263) було зареєстровано у січні 2025 року. Статутний капітал компанії складає 10 млн грн, а основний вид діяльності – "Будівництво житлових і нежитлових будівель". Засновницею компанії вказана мешканка міста Сміла Черкаської області Степенко Ніна Миколаївна. На фірмі "висить" два обтяження щодо рухомого майна перед КБ "Акордбанк", зареєстровані 15 травня 2025 року.

У відкритих джерелах немає жодної інформації про діяльність цієї фірми за її коротке піврічне існування. Але джерела "Телеграфу" на умовах анонімності говорять, що, можливо, її було створено спеціально під конкурс на паркінг у Свято-Михайлівській лікарні, і за нею стоїть хтось набагато більш відомий на будівельному ринку, хто просто не хоче "світитися" через явні зв’язки із київською владою.

У цьому контексті викликає інтерес інформація, що на комунальній ділянці Свято-Михайлівської лікарні, де планують зводити паркінг, зареєстрована нежитлова споруда площею 40 кв. м, що належить приватній фірмі — ТОВ "Бінотек". Дані системи YouControl свідчать, що 50% компанії "Бінотек" належать Андрію Стеценку, який є особою, наближеною до Володимира Прокопіва, заступника мера Києва Віталія Кличка.

Андрій Стеценко, фото з сайту bihus.info

Окрім цього, до самого проєкту спорудження паркінгу є численні питання які, зокрема, стосуються того, що увесь комплекс Свято-Михайлівської лікарні, а також низка її окремих споруд, мають охоронний статус, оскільки є одночасно пам’ятками історії та архітектури згідно з Наказом Мінкульту від 21.12.2012 №1566. Це означає, що забудова цієї території як мінімум потребує перевірок на дотримання умов охоронного статусу, та ймовірно, обов'язкового проведення археологічних досліджень.

Також варто враховувати, що паркінг буде розміщено на досить крутому схилі Кловського плато. Відтак проведення будівельних робіт там повинно враховувати відповідні дослідження, а у випадку необхідності — комплексні антизсувні заходи.