Паркинг на территории больницы: в Киеве официально утвердили застройщика, кто им стал

Был всего один участник конкурса

Созданное всего несколько месяцев назад ООО "То Тон Групп" стало победителем инвестиционного конкурса на строительство многоуровневого паркинга вместо входной группы Свято-Михайловской (бывшей Александровской) больницы в Печерском районе города Киева. Общая стоимость проекта оценивается в 479 миллионов гривен.

Соответствующее решение было принято 3 июня 2025 на заседании Постоянно действующей конкурсной комиссии по привлечению инвесторов, передает корреспондент "Телеграфа".

"Если нет дополнительных предложений… предлагается признать участника инвестиционного конкурса ООО "То Тон Груп" от ЕГРПОУ 45791263 победителем инвестиционного конкурса ", — предложил председатель комиссии, первый заместитель Виталия Кличко Николай Поворозник. Это предложение было поддержано другими членами комиссии без возражений.

ООО "То Тон Групп" было единственным участником конкурса, и, как в свое время и писал "Телеграф", согласно положению о проведении таких конкурсов автоматически стало его победителем.

Кроме, собственно, инвестиций в строительство паркинга, согласно условиям конкурса, победитель должен оплатить в общей сложности 50 млн грн инвестиционного взноса, который пойдет в бюджет города. 22,6 млн грн не позднее чем через 10 дней после вступления в силу инвестиционного договора, другую сумму – не позднее чем через 7 месяцев после вступления в силу договора.

Условиями конкурса предусмотрено, что на месте нынешней входной группы Свято-Михайловской больницы и функционирующей стоянки будет построено пятиэтажное здание общей площадью 13 тыс. квадратных метров. 10 тыс. квадратов из них будет отведено под паркинг на 300 авто. Кроме паркинга, сооружение будет включать проходную больницу, аптеку, а также ряд помещений медицинского назначения и технических помещений.

Победитель инвестконкурса ООО "То Тон Групп" (код ЕГРПОУ 45791263) был зарегистрирован в январе 2025 года. Уставный капитал компании составляет 10 млн грн, а основной вид деятельности – "Строительство жилых и нежилых построек". Основательницей компании указана жительница города Смела Черкасской области Степенко Нина Николаевна. На фирме "висит" два обременения в отношении движимого имущества перед КБ "Аккордбанк", зарегистрированные 15 мая 2025 года.

В открытых источниках нет никакой информации о деятельности фирмы за ее короткое полугодовое существование. Но источники "Телеграфа" на условиях анонимности говорят, что, возможно, она была создана специально под конкурс на паркинг в Свято-Михайловской больнице, и за ней стоит кто-то гораздо более известный на строительном рынке, кто просто не хочет "светиться" из-за явных связей с киевскими властями.

В этом контексте интерес представляет информация, что на коммунальном участке Свято-Михайловской больницы, где планируют строить паркинг, зарегистрировано нежилое сооружение площадью 40 кв. м, принадлежащей частной фирме — ООО "Бинотек". Данные системы YouControl свидетельствуют, что 50% компании "Бинотек" принадлежат Андрею Стеценко, который является лицом, приближенным к Владимиру Прокопиву, заместителю мэра Киева Виталию Кличко.

Андрей Стеценко, фото с сайта bihus.info

Кроме этого, к самому проекту строительства паркинга есть много вопросов, в частности, касающиеся того, что весь комплекс Свято-Михайловской больницы, а также ряд ее отдельных сооружений, имеют охранный статус, поскольку являются одновременно памятниками истории и архитектуры согласно Приказу Минкульта от 21.12.2012 №1566. Это означает, что застройка этой территории как минимум требует проверок на соблюдение условий охранного статуса и, вероятно, обязательного проведения археологических исследований.

Также следует учитывать, что паркинг будет размещен на достаточно крутом склоне Кловского плато. Следовательно, проведение строительных работ там должно учитывать соответствующие исследования, а в случае необходимости — комплексные антиоползневые мероприятия.