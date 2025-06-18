Зараз в шортах, а пізніше в штанах з парасолькою? Що підготувала погода в Києві

У Києві ще трошки протримається тепла погода, а ближче до кінця робочого тижня у місто завітають хмари, дощі, похолодання та, ймовірно, міцні вітри

Наразі у Києві сонячна та тепла погода, але це ненадовго. Пізніше у місто повернуться хмари, місцями з дощами та зниженням температури. Деякі синоптики прогнозують міцні вітри.

Найхолодніше з-поміж 18-20 червня очікується у п'ятницю, коли температура вдень опуститься до +17 градусів, буде дощ та міцний вітер до 14 м/с. Про це повідомили у "Sinoptik" та "Meteofor".

Згідно з прогнозом у "Sinoptik", перша половина 18 червня пройде ясною, але вже з обіду на небо набіжать хмари. Протягом 19 червня хмар буде більше, а 20 червня вдень та ввечері очікуються дрібні дощі. Температура цими днями тільки опускатиметься — з +25 до +17 градусів. Вночі ж трошки будуть "гойдалки", адже на початку середи показники зафіксувались біля +15 градусів, у четвер вони піднімуться до +18 градусів, а вже у п'ятницю впадуть до +14 градусів. Сила вітру цими днями не перевищить слабких 4,7 м/с.

Попередній прогноз майже збігається з даними у "Meteofor" — вдень середи у місті почнуть панувати хмари, які у четвер майже повністю заполонять небо, а протягом дня-вечора п'ятниці ще принесуть дрібні дощі. Температура повітря цими вдень опускатиметься з +25 до 17 градусів, а вночі показники трохи побалуються — у середу показали +14 градусів, у четвер зафіксуються біля +18 градусів, а в п'ятницю — +17 градусів. Цими днями також вируватимуть свіжі-міцні вітри — від 8 м/с до 14 м/с. Найсильнішими вони прогнозуються у п'ятницю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну йдуть дощі.