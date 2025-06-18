Сейчас в шортах, а позже в штанах с зонтиком? Что подготовила погода в Киеве

В Киеве еще немножко продержится теплая погода, а ближе к концу рабочей недели в город придут облака, дожди, похолодание и, вероятно, сильные ветры

Сейчас в Киеве солнечная и теплая погода, но это ненадолго. Позже в город вернутся тучи, местами с дождями и понижением температуры. Некоторые синоптики прогнозируют крепкие ветры.

Холоднее всего среди 18-20 июня ожидается в пятницу, когда температура днем опустится до +17 градусов, будет дождь и сильный ветер до 14 м/с. Об этом сообщили в "Sinoptik" и "Meteofor".

Согласно прогнозу в Sinoptik, первая половина 18 июня пройдет ясной, но уже с обеда на небо набегут облака. В течение 19 июня облаков будет больше, а 20 июня днем и вечером ожидаются мелкие дожди. Температура в эти дни будет только опускаться — с +25 до +17 градусов. Ночью же немного будут "качели", ведь в начале среды показатели зафиксировались около +15 градусов, в четверг они поднимутся до +18 градусов, а уже в пятницу упадут до +14 градусов. Сила ветра в эти дни не превысит слабых 4,7 м/с.

Предыдущий прогноз почти совпадает с данными в "Meteofor" — днем среды в городе начнут властвовать облака, которые в четверг почти полностью заполонят небо, а в день-вечер пятницы еще принесут мелкие дожди. Температура воздуха в эти дни будет опускаться с +25 до 17 градусов, а ночью показатели немного побалуются — в среду показали +14 градусов, в четверг зафиксируются около +18 градусов, а в пятницу — +17 градусов. Этими днями также будут бушевать свежие-крепкие ветры — от 8 м/с до 14 м/с. Наиболее сильными они прогнозируются в пятницу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине идут дожди.