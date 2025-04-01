У Києві таксист Bolt схопив пасажирку за обличчя через зауваження про мову: як відреагували в компанії

Постраждала вже подала заяву до поліції

У Києві водій компанії Bolt висадив пасажирку з авто, ображав її нецензурною лайкою та схопив за обличчя після зауваження про спілкування українською. У компанії Bolt повідомили, що акаунт цього водія було заблоковано назавжди. Водночас журналісти "Телеграфа" зʼясували, що влаштуватися водієм у сервісі можна без особистої співбесіди, медичних довідок або підтвердження психічної адекватності.

Інцидент стався 26 березня, передає hromadske. Координаторка акції на підтримку полонених Іванна Грищенко їхала на захід до метро "Арсенальна", коли водій Bolt почав розмовляти з нею російською. Після її зауваження щодо необхідності використовувати українську мову, він зупинив авто, вигнав її з машини та накинувся з лайкою. За її словами, він вийшов із машини, схопив її за обличчя й кричав, що "навчить говорити".

Після цього дівчина звернулась до поліції, а також до самої компанії. У відповідь на запит "Телеграфа" Bolt офіційно повідомила: акаунт водія було безповоротно заблоковано.

"Bolt не терпить фізичного, вербального насильства або грубої поведінки. Акаунт водія було одразу заблоковано без можливості відновлення. Компанія Bolt готова співпрацювати з поліцією і надавати їй всю необхідну інформацію по цьому випадку", — йдеться у відповіді компанії.

Компанія наголосила, що нагадує водіям про обов’язковість використання державної мови згідно із законом. За заявою Bolt, скарги пасажирів розглядають індивідуально, а в разі підтвердження серйозного порушення акаунт водія блокується без права на відновлення.

Окрім того, журналістам "Телеграфа" вдалося отримати свідчення одного з водіїв, який нещодавно проходив реєстрацію в сервісі. За його словами, для підключення достатньо було завантажити фото водійського посвідчення, техпаспорта авто та селфі. Жодних довідок про несудимість, психічне здоров’я чи співбесіди не вимагали. Реєстрація відбувалася повністю онлайн — без жодної комунікації з представниками компанії.

У пресслужбі компанії зазначили, що водії єн е її співробітниками, а партнерами, які працюють через платформу. Для початку роботи вони реєструються в застосунку та надсилають фото документів і особисте фото, які перевіряє співробітник Bolt. Також періодично водій має надсилати селфі для підтвердження особи.

У компанії додають, що автопарки-партнери можуть проводити додаткову перевірку водіїв через відкриті реєстри. Водночас жодної обов’язкової довідки про несудимість або психіатричне обстеження не передбачено. Bolt також покладається на власну систему оцінювання — якщо рейтинг водія падає нижче встановленого порогу, акаунт блокується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що відбулася сутичка між ветераном та групою жінок, що відпочивали поруч. Причиною конфлікту стала увімкнена російська музика.