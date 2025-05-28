Не сподобався манікюр: у Києві таксист вигнав з авто помічника депутатки

Пасажир сподівається на звільнення водія

У Києві стався конфлікт між таксистом та помічником народної депутатки Марії Мезенцевої Олегом Максим'яком. Водій звернув увагу на леопардовий манікюр пасажира та почав розпитувати його про сексуальну орієнтацію.

За підсумками таксист вигнав Максим'яка з автомобіля, про що постраждалий розповів у соціальній мережі X. Пасажир сподівається на звільнення водія.

"Щойно водій таксі відмовився везти нас з друзями через мій манікюр та почав розпитувати мене про сексуальну орієнтацію, після чого попросив нас вийти з авто", — йдеться у публікації.

За словами помічника депутатки, компанія-перевізник відреагувала на ситуацію та одразу надіслала інший автомобіль.

"Дякую "Уклону" за те, що миттєво зафіксувала скаргу та одразу подали авто на заміну. Сподіваюсь водія гомофоба відсторонять", – написав він.

Олег Максим’як відомий своєю активною громадянською позицією та підтримкою ідей рівності. Він відкрито висловлює свої переконання щодо недискримінації й подолання гендерних стереотипів, а також постійно бере участь у конференціях та публічних заходах, що присвячені впровадженню принципів рівності та різноманіття в українське суспільство.

Нагадаємо, 14 червня у США відбудеться масштабний військовий парад на честь 250-річчя армії, а в Києві цього ж дня заплановано "Марш рівності" від ЛГБТ-спільноти. Збіг дат викликав дискусії, адже символіка обох подій дуже різна.