Переводимо годинник на зимовий час: як це зробити в телефоні та ноутбуці

Деякі гаджети переводять годинник "автоматом", але ви можете зробити це і вручну

У ніч із 26 на 27 жовтня в Україні відбудеться перехід на зимовий час. Рівно о 4:00 стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад. Як це зробити вручну на телефонах та комп’ютерах — читайте у матеріалі "Телеграфу".

Електронні пристрої, такі як смартфони, планшети, ноутбуки та комп’ютери (ПК), зазвичай автоматично оновлюють час. Однак, не всі пристрої підтримують цю функцію.

Як перевести час у телефоні

Пристрої на базі Android та iOS автоматично переводять годинник на зимовий час за умови активованої функції автоматичної синхронізації часу. Перевірити це ви можете в розділі "Дата та час" у налаштуваннях.

Якщо у вас кнопковий телефон і він не має доступу до інтернету, вам не переведе час "автоматом". У такому випадку необхідно зайти в "Налаштування", відкрити розділ "Дата та час" та вручну змінити час на зимовий.

Як перевести час на ноутбуці

Ці пристрої автоматично синхронізують час. Це працює на всіх операційних системах, включаючи Windows та iOS. Щоб переконатися, що функція автоматичного налаштування часу увімкнена, виконайте такі дії: клацніть правою кнопкою миші на годиннику в панелі завдань Windows і виберіть "Налаштувати дату та час". У вікні з’являться дві настройки:

Встановлення часу автоматично. Встановлення часового поясу автоматично.

Переконайтеся, що обидва перемикачі активні.

Нагадаємо, що у 2024 році українці востаннє переводять годинник. Раніше "Телеграф" розповідав, як це вплине на організм людини.