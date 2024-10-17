Весною переходу вже не буде: коли українці назавжди переведуть годинник

Цього року Україна востаннє переведе годинник на годину назад

У 2024 році Україна назавжди перейде на зимовий час і навесні переведення годинників вже не буде. Це пов’язано з рішенням, яке ухвалила Верховна Рада та за яке проголосували депутати. Переведення годинників восени та навесні з 2025 року повністю скасовується в Україні.

Коли і куди переводити годинник

Традиційно годинник переводиться щороку в останню неділю жовтня. У 2024 році це буде 27 жовтня. Рівно о 04:00 потрібно перевести стрілки годинника на 1 годину назад. Тобто якщо це було 04:00, то стане 03:00. Таким чином, в українців з’явиться одна "зайва" година для сну. І так вона і залишиться, адже навесні переходу на "літній" час уже не буде.

У сучасному світі гаджети автоматично переведуть час на годину назад, тому у вас немає необхідності вручну переводити всі пристрої в будинку. Хіба що звичайний механічний годинник — там стрілки треба перевести назад.

Варто зазначити, що після переходу на "зимовий" час у 2024 році Україна залишиться у часовому поясі GMT+2.

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