Зеленський за 2024 рік отримав мільйони гривень: стало відомо, звідки взялися гроші
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Більшість грошей надійшла не від зарплати
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про прибутки за 2024 рік. За її інформацією, доходи його сім’ї становили 15,3 мільйона гривень.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента. Зазначається, що цей дохід складається із зарплати, банківських відсотків, здачі в оренду нерухомості, а також погашення облігацій внутрішньої державної позики.
"Згідно з декларацією за минулий рік, доходи глави держави та членів його сім’ї склали 15 млн 286 тис. 193 гривні, у тому числі дохід від погашення ОВДП — 8 млн 585 тис. 532 грн", — йдеться в повідомленні.
Інші 6,7 мільйона надійшли від оренди нерухомості, відсотків за депозитами та зарплати глави держави.
"Збільшення доходів сім’ї Президента України порівняно з попереднім роком відбулося завдяки поновленню надходження повної суми орендних платежів. Залишок коштів сім’ї Глави держави до кінця 2024 року значно не змінився", — повідомили в ОП. Якихось змін в інших активах сім’ї президента не відбувалося.
Варто зазначити, що у ВП раніше повідомляли, що Зеленський має посадовий оклад у розмірі 28 тисяч гривень, тобто за рік його зарплата становила 336 тисяч гривень.