Зеленський за 2024 рік отримав мільйони гривень: стало відомо, звідки взялися гроші

Більшість грошей надійшла не від зарплати

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про прибутки за 2024 рік. За її інформацією, доходи його сім’ї становили 15,3 мільйона гривень.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента. Зазначається, що цей дохід складається із зарплати, банківських відсотків, здачі в оренду нерухомості, а також погашення облігацій внутрішньої державної позики.

"Згідно з декларацією за минулий рік, доходи глави держави та членів його сім’ї склали 15 млн 286 тис. 193 гривні, у тому числі дохід від погашення ОВДП — 8 млн 585 тис. 532 грн", — йдеться в повідомленні.

Інші 6,7 мільйона надійшли від оренди нерухомості, відсотків за депозитами та зарплати глави держави.

"Збільшення доходів сім’ї Президента України порівняно з попереднім роком відбулося завдяки поновленню надходження повної суми орендних платежів. Залишок коштів сім’ї Глави держави до кінця 2024 року значно не змінився", — повідомили в ОП. Якихось змін в інших активах сім’ї президента не відбувалося.

Варто зазначити, що у ВП раніше повідомляли, що Зеленський має посадовий оклад у розмірі 28 тисяч гривень, тобто за рік його зарплата становила 336 тисяч гривень.