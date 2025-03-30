Політична діячка прокоментувала статтю NYT і назвала, що там не правда

Ще трохи і в деяких американських ЗМІ з‘явиться одкровення від неназваних джерел у верхах, що це Україна напала на росію.

Я нічому не дивуюсь, бо бачила багато шкоди, завданої нашим військовим інтересам "сенсаціями", оприлюдненими в деяких західних ЗМІ.

Ці "сенсації" не відповідали дійсності і я не вірю, що були реальні джерела, які таке могли наговорити. Але читач не перевірить, а "папір" чи екран монітора все стерпить.

Жодним чином не хочу знецінити ті іноземні ЗМІ, які професійно займаються чесним інформуванням і тим самим допомагають Україні, але не можна заперечувати і те, що на нашій війні спекулюють та заробляють інформаційний капітал.

От, приміром сьогодні NYT видає за інсайд інформацію щодо розподілу резервів та озброєння між напрямками фронту у 2023 році, яка курсувала у нас два роки тому в якості пліток і була неодноразово офіційно спростована.

Ще в статті NYT некоректно написано про ставку — і хто там що кому сказав.

Цієї помилки припускається багато хто. Бо думають, що на ставці обговорюються секретні деталі та плани військових операцій. Це не так. Щодо планування військових операцій зазвичай обізнано декілька людей в державі. Про це неодноразово писали і говорили.

Це захід безпеки від витоку інформації.

Джерело — публікація Ганни Маляр у Телеграм.