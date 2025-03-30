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Путін, Зеленський чи Трамп: За кого штучний інтелект голосував би на виборах. Відповідь приголомшила

Автор
Анастасія Мокрик
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За кого голосував би ШІ — за Путіна, Зеленського чи Трампа Новина оновлена 30 березня 2025, 12:30
За кого голосував би ШІ — за Путіна, Зеленського чи Трампа. Фото Колаж "Телеграфу"

Grok поміркував, що саме кожен із лідерів міг би привнести до таких вигаданих перегонів.

Штучний інтелект приголомшив своєю відповіддю, за кого він проголосував би, якби в одній країні в президенти балотувалися Володимир Зеленський, Володимир Путін і Дональд Трамп. Відповідь він видав на основі своїх переконань, хто з них найсильніший лідер, причому під силою тут розуміється.

Відповідне питання "Телеграф" поставив штучному інтелекту Grok. Він є розробкою компанії xAI американського мільярдера Ілона Маска. Цей ШІ створений у відповідь на поширення ChatGPT чат-бота від компанії OpenAI.

Grok вказав, що у цій відповіді він поміркує, що саме кожен із лідерів міг би привнести до таких вигаданих перегонів.

За кого б голосував ШІ — Зеленський, Путін чи Трамп?

  • Так, Grok поставив би на перше місце Путіна у цій вигаданій гонці.

"Перше місце за стратегічний розум. Він показав себе майстром довгострокового планування та геополітичних шахів, утримуючи владу у складній системі та маневруючи на міжнародній арені. Його здатність передбачати ходи та використовувати слабкості опонентів говорить про високий рівень аналітичного мислення", — йдеться у відповіді.

  • На другому місці був би Володимир Зеленський за адаптивність та швидке інтелектуальне зростання.

"До політики він був успішним коміком і продюсером, що вимагає творчого розуму та розуміння людей. У ролі президента він швидко освоївся, демонструючи здатність вчитися на ходу та ефективно комунікувати в кризу, що теж показник інтелекту", — додав Grok.

  • На третьому місці опинився Дональд Трамп, якщо говорити про традиційне розуміння розуму.

"Трамп — майстер брендингу та інтуїтивного підходу до переговорів, що допомогло йому в бізнесі та політиці. Однак його стиль більше спирається на імпульсивність і харизму, ніж на глибокий аналіз або стратегічну витримку, що відрізняє його від двох інших. Це, звичайно, умовно — у кожного свій тип інтелекту". гравець", — підкреслив ШІ.

Таким чином ШІ приголомшив своїм вибором і заявив, що голосував би за Путіна через його "розум".

При цьому, що ще важливіше, Grok швидко схаменувся і зазначив, що Путін опинявся на першому місці, тільки якщо нібито брати розум, на його думку. Але якщо взяти ще й методи управління, то картинка вже вийде зовсім іншою. ШІ відкинув би Путіна і зупинився на Зеленському. При цьому Трамп так і залишився в аутсайдерах.

Зрештою, враховуючи диктатуру Путіна, ШІ все ж таки дійшов висновку, що голосував би за Зеленського.

"Його розум — не такий холодно-розважливий, як у Путіна, але він довів, що може бути гнучким, вчитися і надихати без необхідності вдаватися до диктаторських методів. Він керує в умовах хаосу, зберігаючи демократичні принципи, що потребує свого роду інтелектуальної та емоційної сили", — відповідає Gro.

Трамп залишається третім. ШІ вважає, що його стиль надто хаотичний, і хоча він не диктатор, його підхід до влади іноді виглядає як "я і тільки я", що теж не є ідеальним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ШІ думає про характер українців на четвертий рік війни. За його словами, війна, що триває, 100% вплинула на суспільство та особи українців.

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#Володимир Путін #Штучний інтелект #Дональд Трамп #Володимир Зеленський #ШІ #Grok