Grok поміркував, що саме кожен із лідерів міг би привнести до таких вигаданих перегонів.

Штучний інтелект приголомшив своєю відповіддю, за кого він проголосував би, якби в одній країні в президенти балотувалися Володимир Зеленський, Володимир Путін і Дональд Трамп. Відповідь він видав на основі своїх переконань, хто з них найсильніший лідер, причому під силою тут розуміється.

Відповідне питання "Телеграф" поставив штучному інтелекту Grok. Він є розробкою компанії xAI американського мільярдера Ілона Маска. Цей ШІ створений у відповідь на поширення ChatGPT чат-бота від компанії OpenAI.

Grok вказав, що у цій відповіді він поміркує, що саме кожен із лідерів міг би привнести до таких вигаданих перегонів.

За кого б голосував ШІ — Зеленський, Путін чи Трамп?

Так, Grok поставив би на перше місце Путіна у цій вигаданій гонці.

"Перше місце за стратегічний розум. Він показав себе майстром довгострокового планування та геополітичних шахів, утримуючи владу у складній системі та маневруючи на міжнародній арені. Його здатність передбачати ходи та використовувати слабкості опонентів говорить про високий рівень аналітичного мислення", — йдеться у відповіді.

На другому місці був би Володимир Зеленський за адаптивність та швидке інтелектуальне зростання.

"До політики він був успішним коміком і продюсером, що вимагає творчого розуму та розуміння людей. У ролі президента він швидко освоївся, демонструючи здатність вчитися на ходу та ефективно комунікувати в кризу, що теж показник інтелекту", — додав Grok.

На третьому місці опинився Дональд Трамп, якщо говорити про традиційне розуміння розуму.

"Трамп — майстер брендингу та інтуїтивного підходу до переговорів, що допомогло йому в бізнесі та політиці. Однак його стиль більше спирається на імпульсивність і харизму, ніж на глибокий аналіз або стратегічну витримку, що відрізняє його від двох інших. Це, звичайно, умовно — у кожного свій тип інтелекту". гравець", — підкреслив ШІ.

Таким чином ШІ приголомшив своїм вибором і заявив, що голосував би за Путіна через його "розум".

При цьому, що ще важливіше, Grok швидко схаменувся і зазначив, що Путін опинявся на першому місці, тільки якщо нібито брати розум, на його думку. Але якщо взяти ще й методи управління, то картинка вже вийде зовсім іншою. ШІ відкинув би Путіна і зупинився на Зеленському. При цьому Трамп так і залишився в аутсайдерах.

Зрештою, враховуючи диктатуру Путіна, ШІ все ж таки дійшов висновку, що голосував би за Зеленського.

"Його розум — не такий холодно-розважливий, як у Путіна, але він довів, що може бути гнучким, вчитися і надихати без необхідності вдаватися до диктаторських методів. Він керує в умовах хаосу, зберігаючи демократичні принципи, що потребує свого роду інтелектуальної та емоційної сили", — відповідає Gro.

Трамп залишається третім. ШІ вважає, що його стиль надто хаотичний, і хоча він не диктатор, його підхід до влади іноді виглядає як "я і тільки я", що теж не є ідеальним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ШІ думає про характер українців на четвертий рік війни. За його словами, війна, що триває, 100% вплинула на суспільство та особи українців.