Трамп "дуже злий" на Путіна: погрожує ввести мита на російську нафту

Вашингтон поки що дає Кремлю час "передумати"

Президента США Дональда Трампа "дуже сильно розлютили" коментарі Володимира Путіна про "необхідність усунення від влади" президента України Володимира Зеленського. Тепер голова Білого дому погрожує вдарити по російській нафтовій галузі.

Про це повідомляє американське видання NBC. Трамп зазначив, що має намір поговорити з Путіним протягом тижня.

Трамп повідомив, що має намір запровадити вторинне мито на всю нафту, яка йде з Росії. Однак для цього мають бути виконані дві умови: він не зможе досягти угоди з Кремлем про припинення вогню в Україні, а також якщо він буде вважати, що саме Росія є відповідальною за зрив угоди. При цьому він поки що не поспішає звинувачувати у всьому Москву.

"Це означатиме, що якщо ви купуєте нафту з Росії, ви не зможете вести бізнес у Сполучених Штатах. Буде введено тариф у 25% на всю нафту, тариф у 25–50 пунктів на всю нафту", — сказав Трамп.

При цьому президент США повідомив, що якщо угода про припинення вогню не набуде чинності, тарифи будуть введені протягом місяця. Політик зазначив, що Путін нібито знає про те, що він злий, проте вкотре повідомив, що у них "хороші стосунки".

"Гнів швидко розсіюється… якщо він зробить правильно", — додав Трамп.

Як повідомлялося раніше, 28 березня Путін під час виступу в Мурманську повторив пропагандистський наратив про те, що Зеленський нібито "нелегітимний" президент, а також почав мріяти про "зовнішнє управління" в Україні.

В Україні після цього йому запропонували "прийняти таблетки", а в США зазначили, що подібні питання вирішуватимуться українським народом згідно з Конституцією країни.