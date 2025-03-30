У Росії зробили гучну заяву про повернення у міжнародний футбол

У РФ очікують, що їх повернуть до футбольної родини, попри війну в Україні

Російські футбольні збірні та клуби можуть повернутися на міжнародну арену до завершення війни в Україні. Напередодні збірна РФ зіграла товариські матчі з Гранадою (5:0) та Замбією (5:0).

Про це у коментарі ТАСС заявив голова Російського футбольного союзу (РФС) Олександр Дюков. За його словами, такий сценарій є можливим. До речі, за інформацією ЗМІ, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вже розпочала процес повернення Росії у світовий футбол.

"Ми робитимемо все можливе для того, щоб це сталося", — сказав Дюков.

Раніше Дюков повідомив, що повернення РФ до світового футболу може відбутися до кінця 2025 року. Президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін раніше заявляв, що санкції проти РФ знімуть після закінчення війни.

Нагадаємо, ФІФА та УЄФА відсторонили всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Через міжнародний бан росіянам складно знайти суперника. Нещодавно росіянам запропонувала зіграти команда Бонайре, яка навіть не входить до рейтингу ФІФА.