Чемпіонат України з футболу, 22-й тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Клубні матчі повертаються після міжнародної перерви.

У п’ятницю, 28 березня, матчем "Інгулець" – "Верес" стартує 22-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2024/25. У минулому турі і "Динамо", і "Шахтар" втратили очки.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 22-го туру чемпіонату України з футболу. Додамо, що у прямому етері в Україні всі ігри транслює "УПЛ ТБ". У центральній зустрічі туру зіграють "Рух" та "Динамо", "Шахтар" вирушить у гості до "Оболоні", а "Олександрія" зустрінеться з "Лівим Берегом".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 22-го туру чемпіонату України з футболу (оновлюється)

П’ятниця, 28 березня

13:00. "Інгулець" – "Верес"

15:30. ЛНЗ – "Полісся"

Субота, 29 березня

13:00. "Лівий Берег" – "Олександрія"

15:30. "Оболонь" – "Шахтар"

18:00. "Рух" – "Динамо"

Неділя, 30 березня

13:00. "Ворскла" – "Кривбас"

15:30. "Карпати" – "Чорноморець"

18:00. "Зоря" – "Колос"

Турнірне становище команд після 21 туру УПЛ

Нагадаємо, у 20-му турі УПЛ "Шахтар" сенсаційно втратив очки, зігравши внічию з "Кривбасом" (1:1), хоча перед цим розгромив одного з лідерів першості.