Telegram-канал "Джокер" заблокували: кому він належить та чим запам’ятався?

Чим запам’ятався "Джокер" до блокування

Популярний месенджер Telegram заблокував канал "Джокер". Кілька років тому він набув популярності шляхом пранків та поширення парламентських інсайдів про діяльність нардепів "Слуги народу".

За даними месенджера, причиною став доксінг. Цим терміном позначається незаконний збір інформації про інших користувачів з метою їхнього шантажу або вчинення інших шкідливих дій. Варто уточнити, що за останній рік "Джокер" справді запам’ятався активними медійними атаками великого бізнесу — як легального, так і із сірої зони.

Канал "Джокер", як вважається, належав члену "Слуги народу" Роману Кравцю, який у 2019 році балотувався до Верховної Ради за партійним списком, але зрештою нардепом не став. До списків партії його вписав колишній глава Офісу президента Андрій Богдан.

Про особу "Джокера" влітку 2024 року повідомили журналісти hromadske, а восени ту ж інформацію озвучував мер Дніпра Борис Філатов.

Сам Кравець говорив, що у 2022 році продав канал знайомій людині за два мільйони доларів у криптовалюті, проте підтвердження цієї інформації він не надавав, як і не називав ім’я нового власника.

При цьому після появи каналу у 2019 році його функціонування пов’язували з дніпровським бізнесменом, лідером партії "УКРОП" Геннадієм Корбаном.

Видання Hromadske у своєму розслідуванні повідомляло, що Кравець з 2015 року вів медійну кампанію Корбана і принагідно познайомився з багатьма впливовими людьми.

За даними Forbes, основним джерелом прибутку каналу були медійні атаки на українські компанії. Наприклад, сервіс Uklon повідомляв, що Джокер вимагав у них 200 тисяч доларів за припинення публічної критики.

Як повідомлялося раніше, наприкінці 2024 року стало відомо, що Кравець спокійно виїжджає за кордон, оскільки його зняли з військового обліку. При цьому журналісти повідомляли, що він зміг знятися з обліку, доки перебував за кордоном. Що лише додає запитань до власника анонімного каналу.