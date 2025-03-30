Порівнювали з Арестовичем і рахували образ: Гончаренко став героєм мемів (фото)

Україні не стримували емоцій

Олексій Гончаренко частенько втрапляв у скандали через свої заяви. Нещодавно нардеп опублікував допис з текстом угоди про корисні копалини, на що відреагував навіть президент України.

"Телеграф" зібрав меми, які створили українці про народного депутата Гончаренка. Тут збірка тих, які на нашу думку, найсмішніші.

Українці жартували про його діяльність і мережу "Гончаренко центр". На знімку зафіксовано напружений момент діалогу між двома особами у діловому одязі.

Користувачі мережі жартували і про те, в чому зазвичай вдягнений Олексій Гончаренко на своїх ефірах у Тік Ток. Люди оцінили, скільки коштує його образ. Приплели і нещодавній інцидент з екснардепом Ігорем Мосійчуком.

Були й жарти іншого формату. Їх ви можете переглянути нижче:

Не оминули й мемів про колишнього радника глави Офісу президента Олексія Арестовича. На ньому є скульптура з пікантним написом.

Також створили фото де нібито президент Франції Еммануель Макрон тримає у руках лист паперу. На ньому українці лишили грубий напис.

Раніше "Телеграф" показав меми, які створили українці про гроші та зарплати в Україні.