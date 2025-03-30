Таємна історія війни в Україні. Головне зі статті дня від The New York Times

Хронологія подій

Україна та США вели таємне партнерство протягом кількох років повномасштабної війни. Журналіст Адам Ентус розповів свою версію, як будували взаємодію, довіру, та якого контрнаступу насправді чекали у 2023 році.

Про це йдеться у статті New York Times. "Телеграф" зібрав головне. Варто зазначити, що викладені у статті факти не мають офіційного підтвердження.

У матеріалі журналіста йдеться, що у квітні 2022 року британські спецпризначенці вивезли двох українських генералів з Києва до Вісбадена, Німеччина. Там, у штаб-квартирі армії США в Європі, було створено таємне партнерство з американцями для координації військових операцій та постачання озброєння, пише Адам Ентус.

Лютий — травень 2022

Під час обміну розвідданими в середині квітня 2022 року американські та українські офіцери випадково виявили російський флагман "Москва", після чого українці, не попередивши американців, потопили корабель. Американців це розгнівало, адже вони не мали наміру надавати Україні можливість атакувати такий важливий символ російської влади. Проте це було "демонстрацією української майстерності та російської бездарності".

Журналіст пише, що у Вісбадені був створений Task Force Dragon, який забезпечував Україну даними про розташування російських військ. У травні Task Force Dragon допоміг українським військам ліквідувати російську РЛС "Зоопарк".

До речі, що відомо про секретну групу США для допомоги Україні, і хто до неї входив.

США передали Україні перші установки HIMARS, які радикально змінили хід війни. Їхнє використання було строго регламентоване.

За даними Адам Ентус, українці мали використовувати лише надані американцями координати. Для запуску боєголовки операторам HIMARS потрібна була спеціальна електронна карта-ключ, яку американці могли деактивувати в будь-який момент.

Червень-листопад 2022

У червні 2022 року генерали США та України розробляли план контрнаступу. Через бажання Зеленського показати успіхи до Генасамблеї ООН наступ на півдні перенесли на 29 серпня. Це змусило росіян перекинути війська з Харківщини до Херсона, що дозволило Україні несподівано швидко звільнити Ізюм та вийти до річки Оскіл.

Просування на півдні — момент "основної напруги", стверджує журналіст. США почали ділитися розвідданими на морі та надали певну допомогу при створенні парку морських дронів. Тиск на Крим викликав занепокоєння у росіян, аж до перспективи застосувати тактичну ядерну зброю. До листопада українці відвоювали Херсон, але не мали ресурсів для подальшого просування через Дніпро — битва за південь завершилася без остаточного прориву.

Листопад 2022 — листопад 2023

Контрнаступ мав завдати нокаутний удар. Натомість він безславно закінчився.

Ентус зауважив, що початковий план контрнаступу начебто передбачав головний удар на Мелітополь під командуванням генерала Тарнавського та допоміжний наступ на Сході під керівництвом генерала Сирського.

"Однак через суперництво між генералами та рішення президента Зеленського, ресурси були розділені на три напрямки, замість концентрації на основному", — йдеться у матеріалі статті.

Журналіст писав і про те, що боєприпаси поділили порівну між Мелітополем і Бахмутом, а 5 найкращих бригад віддали Сирському. Американці побачили рух військ на супутнику — їм про плани не казали. Замість 12 бригад на південь пішли 7, ЗСУ не вистачало техніки та людей, ціль довелось змінити з Мелітополя на Токмак. Третій напрямок, Маріупольський, мав просування — під командуванням генерала Содоля відбили село Старомайорське.

Також в статті йдеться, що під час наступу на Роботине українські командири діяли надто обережно, витрачаючи критично важливий час на перевірку розвідданих дронами перед атакою. Саме в спробах врятувати контрнаступ Білий дім дозволив таємно привезти невелику кількість касетних боєголовок з радіусом дії близько 100 миль (160 км).

Грудень 2023 — січень 2025

США повідомили, що у 2024 році не зможуть підтримати контрнаступ. Україна мала зменшити очікування та зміцнювати армію в надії на 2025 рік.

Була погоджена операція Lunar Hail, спрямована на знищення російської військової інфраструктури в Криму.

Саме в цей період розкол між Залужним, Сирським та Зеленським досяг свого піка. Зміна керівництва ЗСУ відбулась на тлі нестабільності в США. Трамп зміцнював позиції. Все гучніше лунали вимоги знизити вік мобілізації.

На думку українців, американці не хотіли робити те, що було необхідно, щоб допомогти їм перемогти. На думку американців, українці не хотіли робити те, що було необхідно, щоб допомогти собі перемогти.

Червоні лінії зсувалися все далі — були надані АТАСМЅ, дозвіл бити по "операційній зоні" глибиною 80 км на території РФ, українські військові без дозволу Пентагону використали американську зброю під час операції в Курській області, перед відставкою Байден дозволив АТАСМЅ і британській Storm Shadow завдавати ударів по Росії.