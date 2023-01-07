Кохана, бажана: що означає ім’я Марії та коли вона святкує іменини

Марії зазвичай чутливі, але дуже сильні та чуйні

Марія — одне з найпоширеніших імен як в Україні, так і в усьому світі, насамперед завдяки християнству.

Тому "Телеграф" вирішив розповісти, що насправді означає це ім’я, які риси характеру притаманні Маріям і коли Марія відзначає День ангела.

Значення імені Марія

Вважається, що ім’я Марія бере початок від давньоєврейського Мар’ям або Маріам, — за різними перекладами це може означати як "гірка", "сумна", так і "кохана", "бажана", "пані".

Саме Марією звали Богородицю, матір Ісуса Христа, через що досі це ім’я є неймовірно популярним у всьому світі. Зустрічаються такі форми імені як Мері, Марічка, Маруся, Маша, Марійка.

Зазвичай носії імені Марія дуже чутливі, але рідко це демонструють і добре вміють постояти за себе. Вони зазвичай добре вчаться і мають педагогічні таланти.

Крім Богородиці, у християнстві відома Марія Магдалина, а історії це ім’я носили королеви Англії, Шотландії, Франції, Угорщини, Польщі, Португалії. Відома імператриця Римської імперії Марія Терезія, Марія Єгипетська, фізик Марія Склодовська-Кюрі, грецька співачка Марія Каллас.

В Україні були співачка Марія Чурай, мистецтвознавець Марія Новицька, актриса Марія Заньковецька. Нині відомі Марія Єфросиніна, Марія Бурмака.

Коли Марія відзначає День янгола?

За церковним календарем багато днів пам’яті Марії, головними вважаються Собор Пресвятої Богородиці 26 грудня, день пам'яті Марії Магладини 22 липня, Різдво Пресвятої Богородиці 8 вересня.

Також перерахуємо інші Дні ангела Марії за місяцями за православним календарем:

26 січня;

6, 12 лютого;

1 квітня;

4 травня;

7, 9 червня;

22 липня;

9 серпня;

29 жовтня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також ділився списком народних прикмет, які приваблюють багатство.