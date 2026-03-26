У квітні буде не лише Великдень: церковний календар важливих свят

На християн чекає Страсна седмиця та Юріїв день

Квітень 2026 року стане центральним місяцем для всіх християн східного обряду, адже саме у цей період українці відзначатимуть Воскресіння Господнє.

Перехід на новоюліанський календар змінив дати нерухомих свят (таких як Різдво чи Благовіщення), проте правила розрахунку дати Великодня для православних вірян та греко-католиків залишилися незмінними. У 2026 році різниця між східною та західною традиціями складе один тиждень.

Другий весняний місяць розпочнеться із завершення найсуворішого періоду року — Великого посту, який триватиме до 11 квітня включно. "Телеграф" підготував церковний календар на квітень — з важливими датами великодніх свят й не тільки.

Церковні свята у квітні 2026: календар

4 квітня (субота) — Лазарева субота . Згадка про чудо воскресіння праведного Лазаря.

5 квітня (неділя) — Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя) для парафіян ПЦУ та УГКЦ.

6-11 квітня — Страсна седмиця (Страсний тиждень). Період підготовки до свята, кожен день якого присвячений останнім дням земного життя Христа.

9 квітня (четвер) — Чистий (Великий) четвер.

10 квітня (п'ятниця) — Страсна (Велика) п'ятниця.

11 квітня (субота) — Велика субота. Кінець Великого посту.

12 квітня (неділя) — Великдень (Світле Христове Воскресіння) за новоюліанським стилем.

13-19 квітня — Світла седмиця — тиждень радості та святкових богослужінь.

21 квітня (вівторок) — Радониця (Проводи) — день поминання померлих.

23 квітня (четвер) - День святого великомученика Георгія Побідоносця (Юріїв день) за новим стилем.

Нагадаємо, що за старим стилем святе свято Благовіщення відзначається 7 квітня. Християни східного обряду по-новому відсвяткували його ще 25 березня.