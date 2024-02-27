Прокоп Перезимовий 27 лютого: що не можна робити сьогодні, щоб не відлякати удачу

Сьогодні у православне свято не можна вирушати в дорогу та стригти волосся

Цього дня, 27 лютого (12 березня за старим стилем), православні віряни та греко-католики за церковним календарем згадують святого Прокопія Декаполіта. У народі відзначається свято — Прокопів день або Прокоп Перезимовий (Перезимник).

Святий Прокоп з’явився на світ у VII столітті в Декаполісі. З дитинства він вів скромний спосіб життя, вступивши до монастиря і присвятивши більшу частину свого часу молитвам.

Коли імператор Лев Ісаврянин почав переслідування шанувальників ікон, Прокопій разом із соратниками з чернецтва виступив проти іконоборства. За свою позицію він був заарештований і підданий тортурам. Багато років святий провів у в’язниці, а звільнили його лише після смерті імператора Лева.

Традиції та прикмети на 27 лютого

У давнину Прокопів день був відомий як Перезимовий, або Перезимник, бо саме в цей день наші пращури починали відраховувати час до настання весни. Кучугури починали танути, часто унеможливлюючи для людей добирання до сусідніх сіл.

У Київській Русі 27 лютого перед відправленням у дорогу проводилася ретельна перевірка та "огляд" дороги. Мисливці перевіряли, чи не надто м’яка земля і, чи не падає з дахів вода. Якщо були підозри, що незабаром почнеться відлига і річки вийдуть із берегів, то вирушати на полювання було ризиковано.

Здавна люди вважали, що цього дня сосни, ялинки та інші хвойні дерева набувають особливої енергії. У цей період рекомендується збирати соснові бруньки та додавати їх у чай для зміцнення імунітету.

Південний вітер та крапель – літо буде теплим.

Граки летять на гнізда – до врожайного літа.

Бруньки на вербі набухають – урожай буде багатим.

Горобці збираються під дахом, чистять пір’їни – настане тепла погода.

Якщо починали з’являтися проліски, це передвіщало початок сівби.

Мисливцеві перебіг дорогу заєць — полювання буде нещасливим, краще повернутися додому.

Що не можна робити 27 лютого

Планувати поїздки, навіть ходити дорогами — прикмета, яка несе небезпеку.

Прощаючись із людиною махати їй рукою — це обіцяє велике лихо.

Лаятись, вступати в конфлікти, з’ясовувати стосунки, особливо з близькими людьми — до бід.

Кричати чи просто підвищувати голос — легко відлякати від себе гроші та удачу.

Підмітати, виносити сміття — можна вигнати щастя з дому.

Дивитися у віконце після заходу сонця — можна накликати неприємності.

Стригти волосся — можна "зістригти" добробут.

Вишивати, в’язати та шити – руки ослабнуть.

Брати гроші в борг — фінансові труднощі переслідуватимуть упродовж трьох років.

Звати гостей – можна порушити сімейний добробут.

У кого іменини 27 лютого

Цього дня іменини святкують Прокопій, Тіт, Сергій, Тимофій, Петро, Михайло та Степан.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

У цей день у світі та в Україні відзначаються такі свята, як Міжнародний день білого полярного ведмедя (International Polar Bear Day), Міжнародний день оптиміста (International Optimist Day), День Покемона, День протеїну, День посмішок очима, Всесвітній день неурядових організацій, День поінформованості про аносмію (втрата нюху), щорічно в останній вівторок лютого — Всесвітній день стерилізації свійських тварин (World Spay Day).

Раніше ми писали, коли в Україні відзначається Масляна. Також "Телеграф" розповідав, коли у 2024 році розпочнеться Великий піст.