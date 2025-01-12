У Київській та низці областей лунали вибухи: що відомо про нічну атаку по Україні

Громадян просили залишатися у безпечних місцях до відповідного розпорядження

У ніч проти 12 січня під час повітряної тривоги в Україні на Київщині пролунали вибухи. Це було пов’язано з загрозою застосування ворожої балістики та БПЛА.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що у місті під час тривоги було чути вибухи. Там зазначили, що це була робота ППО,

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", — йдеться у повідомленні.

У моніторингових Telegram-каналах писали, що навколо Києва БПЛА йдуть на зниження, що ускладнює їхнє виявлення. Безпілотники також були зафіксовані над Ніжиним Київської області та ще один був на підльоті до Броварів.

Водночас російські дрони були зафіксовані над такими областями:

Київська;

Черкаська;

Сумська;

Харківська.

Де лунали вибухи

За даними моніторингів, вибухи пролунали в наступних областях:

Київська;

Кропивницька;

Дніпропетровська;

Полтавська;

Харківська;

Вінниця.

Незадовго до того з’являлися повідомлення про загрозу атаки БПЛА.

Нагадаємо, раніше"Телеграф" писав про те, що у Кривому Розі 9 січня прогриміли щонайменше три вибухи. Повітряні Сили ЗСУ попередньо повідомляли про ракетну загрозу та наближення швидкісних цілей до міста. Пізніше стало відомо, що ППО збила три крилаті ракети "Іскандер-К".