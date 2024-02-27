Прокоп Перезимний 27 февраля: что нельзя делать сегодня, чтобы не спугнуть удачу

Сегодня в православный праздник нельзя отправляться в дорогу и стричь волосы

В этот день, 27 февраля (12 марта по старому стилю), православные верующие и греко-католики за церковным календарем вспоминают святого Прокопия Декаполита. В народе отмечается праздник — Прокопьев день или Прокопий Перезимний (Перезимник).

Святой Прокопий появился на свет в VII веке в Декаполисе. С самого детства он вел скромный образ жизни, вступив в монастырь и посвятив большую часть своего времени молитвам.

Когда император Лев Исаврянин начал преследования почитателей икон, Прокопий, вместе с соратниками из монашества, выступил против иконоборчества. За свою позицию он был арестован и подвергнут пыткам. Многие годы святой провел в тюрьме, а освободили его только после смерти императора Льва.

Традиции и приметы на 27 февраля

В старину Прокопьве день был известен как Перезимний, или Перезимник, потому что именно в этот день наши предки начинали отсчитывать время до наступления весны. Сугробы начинали таять, часто делая невозможным для людей добирание к соседним селам.

В Киевской Руси 27 февраля перед отправлением в путь проводилась тщательная проверка и "осмотр" дороги. Охотники проверяли, не слишком ли мягкая земля и не падает ли с крыш вода. Если были подозрения, что скоро начнется оттепель и реки выйдут из берегов, то отправляться на охоту было рискованно.

Издавна люди считали, что в этот день сосны, ели и другие хвойные деревья обретают особенную энергию. В этот период рекомендуется собирать сосновые почки и добавлять их в чай для укрепления иммунитета.

Южный ветер и капель — лето будет теплым.

Грачи летят на гнезда — к урожайному лету.

Почки на вербе набухают — урожай будет богатым.

Воробьи собираются под крышей, чистят перышки — наступит теплая погода.

Если начинали появляться подснежники, то это предвещало начало сева.

Охотнику перебежал дорогу заяц — охота будет несчастливой, лучше возвратиться домой.

Что нельзя делать 27 февраля

Планировать поездки, даже ходить по дорогам — примета, которая несет опасность.

Прощаясь с человеком махать ему рукой — это сулит большую беду.

Ругаться, вступать в конфликты, выяснять отношения, особенно с близкими людьми — к бедам.

Кричать или просто повышать голос — легко отпугнуть от себя деньги и удачу.

Подметать, выносить мусор — можно выгнать счастье из дома.

Смотреть в окошко после захода солнца — можно накликать неприятности.

Стричь волосы — можно "состричь" благополучие.

Вышивать, вязать и шить — руки ослабнут.

Брать деньги в долг — финансовые затруднения будут преследовать в течение трех лет.

Звать гостей — можно нарушить семейное благополучие.

У кого именины 27 февраля

В этот день именины празднуют Прокопий, Тит, Сергей, Тимофей, Петр, Михаил и Степан.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

В этот день в мире и в Украине отмечаются такие праздники, как Международный день белого полярного медведя (International Polar Bear Day), Международный день оптимиста (International Optimist Day), День Покемона, День протеина, День улыбок глазами, Всемирный день неправительственных организаций, День осведомленности об аносмии (потеря обоняния), ежегодно в последний вторник февраля — Всемирный день стерилизации домашних животных (World Spay Day).

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