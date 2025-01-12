Українка з вірусного ролика про війну зіткнулася з бідою вже у США, у мережі порівнюють схожі кадри

Дівчина показала наслідки через пожежу у Штатах

Харків’янка Ганна Малігон, яка є героїнею популярного відео про наслідки війни в Україні, зняла подібний ролик, але вже у США. Дівчина зіткнулася із наслідками масштабних пожеж у Каліфорнії.

Відповідне відео було опубліковано на її сторінці у соціальній мережі TikTok. Там Ганна показує, що відбувається в американському місті і як ця трагедія торкнулася її особисто.

Дівчина показала, що будинок її друзів був повністю зруйнований через пожежі. Також Малігон зазначила, що повітря навколо зараз дуже токсичне.

"Я живу в Каліфорнії, але таке почуття, ніби я повернулася до України", — сказала авторка ролика.

Зазначимо, що відео про наслідки війни Анна зняла у квітні 2024 року. Вона повернулася додому зі США і показала, що її машину було знищено, а церкву та школу, до яких вона ходила, зруйновано.

Тоді ролик набрав великої популярності і буквально став вірусним. На сторінці дівчини він набрав понад 27 млн. переглядів.

Що пишуть у мережі

Як повідомляє Independent, Ганна Малігон виїхала з України ще до початку повномасштабної війни. Дівчина переїхала до Штатів, щоб там навчатися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що напередодні інавгурації Дональда Трампа в Каліфорнії спалахнула масштабна лісова пожежа, що призвела до значних руйнувань та людських жертв. На сьогодні відомо про загибель п’яти осіб, знищення понад 1 000 будівель та евакуацію понад 130 000 мешканців. Сильний вітер зі швидкістю 95-160 км/год та суха погода сприяли швидкому поширенню вогню, ускладнюючи роботу пожежників.