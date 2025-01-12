З Днем донечки 2025! Барвисті листівки та теплі привітання у прозі

Не пропустіть можливість нагадати донечкам, як сильно ви їх любите

Цього місяця на українців чекають кілька важливих свят і пам’ятних дат. Але варто знати, що сьогодні, 12 січня, відзначається Всесвітній день доньки. Це свято не є офіційним, але з кожним роком набуває все більшої популярності.

Це свято присвячене важливості доньок у житті сім’ї та суспільства. Він нагадує про кохання, турботу і повагу, яких заслуговує кожна дівчинка та жінка. Основна мета цього дня – привернути увагу до питань гендерної рівності та прав дівчаток та жінок у всьому світі.

"Телеграф" з цього приводу підготував добірку гарних листівок та зворушливих побажань у прозі. Привітайте своїх донечок, нагадайте про те, як ви їх любите та пишаєтесь будь-яким досягненням!

З Днем доньки 2025!

З Днем дочки, дорога наша дівчинко, щиро вітаємо тебе зі святом! Ти наша радість, гордість та щастя! Радуйся кожному новому дню, зустрічай людей з посмішкою, ніколи не здавайся! Ти обов'язково будеш щасливою!

Листівки до Дня доньки

Вітаю тебе, люба доню! Бажаю залишатися завжди яскравою зіркою та теплим сонечком, милою дівчиною та доброю людиною, щирою подругою та творчою особистістю. Бажаю приємних життєвих сюрпризів, удачі, радості, світлої надії, міцної віри у себе та любові.

Вітання у листівках до Дня доньки 12 січня

Дорога донечко, ти наша втіха, наша опора і наше сонце. Вітаємо тебе з Днем доньки та бажаємо безмежного щастя та щирого кохання. Щоб ти не знала бід та завжди мала на обличчі усмішку. Ми любимо тебе!

Картинки та привітання у прозі до Дня доньки

Донечка, вітаю з твоїм днем! Бажаю тобі здоров'я та щастя. Нехай з тобою поруч будуть тільки близькі тобі по духу люди, щирі та добрі. Нехай твоє життя буде наповнене добром та посмішками.

"Телеграф" писав раніше, яке церковне свято відзначається 12 січня. Дізнайтеся про головні заборони та традиції.