Де може пройти перша зустріч Путіна та Трампа щодо України: країна Європи висловила готовність

Якщо Росія та США будуть згодні, перемовини можуть відбутися в одній із країн Європи.

Швейцарія готова стати майданчиком для перемовин між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом щодо припинення російсько-української війни. Це може статися лише за взаємною згодою сторін.

Про це повідомляє видання Le Temps. Керівник служби інформації швейцарського МЗС Ніколя Бідо заявив, що США, Росія та Україна отримали відповідну пропозицію.

Після саміту у Бюргенштоці, який відбувся влітку минулого року, Швейцарія вже пропонувала майданчик для зустрічі лідерів України, Росії та США. Водночас видання зазначає, що влада Швейцарії не проявлятиме ініціативи для зустрічі, але зможе організувати її на запит сторін.

За словами Ніколя Бідо, навіть ордер на арешт Володимира Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, не може завадити йому приїхати до Швейцарії — уряд країни нібито має право зробити виняток, якщо це потрібне для мирних переговорів.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявляв, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним для того, щоб "покінчити" з війною між Росією та Україною.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, ЗМІ з’ясували чотири ключові пункти можливої угоди про мир в Україні.